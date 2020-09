Blas: "A Antía le gusta decir que manda. Esa forma de hacer política no corresponde"

Política

La recurrente batalla entre "vieja" y "nueva" política. El dirigente que ya fue dos veces intendente y va por la tercera, contra el retador, más joven de edad y que hace foco en el trabajo en equipo frente al personalismo del "caudillo".

"Yo no quiero gobernar Maldonado para mandar", dice el diputado nacionalista y candidato a intendente de Maldonado, Rodrigo Blas, separándose de lo que él considera la visión de Enrique Antía.

Blas critica entre líneas las "mañas" de Antía y cada vez que puede se asemeja con el presidente de la República: "todo el mundo sabe que en Maldonado Luis es Rodrigo, Rodrigo es Luis".

El diputado propone "cambiar la raíz económica del departamento" recuperando "la riqueza productiva que Maldonado tiene olvidada". Para lograr esto plantea la construcción del Mercado Central del Sol, un gran edificio ubicado entre Maldonado y San Carlos que comenzaría su construcción en marzo o abril próximo y que nuclearía la producción agrícola del departamento. "Permitirá que el productor venda más caro y que nosotros compremos más barato", sintetiza.

A continuación, parte de la entrevista que Rodrigo Blas mantuvo con Montevideo Portal.



Tu candidatura es apoyada por el sector Todos, por Alianza Nacional y por el sartorismo ("y por el sector de Carlos Iafliogola", agrega). Fueron los tres espacios del Partido Nacional con mayor votación de las elecciones nacionales de 2019. Sin embargo, ¿Cómo se explica que según la última encuesta de, por ejemplo, Radar, Antía tiene el 30% de intención de voto y usted el 13%? ¿Es una cuestión de caudillismo de Antía en el departamento?

Los sondeos que tenemos difieren muchísimo de eso de Radar. Radar sabrá como llegó a ese guarismo. No son los datos que tenemos nosotros. Estamos en un cabeza a cabeza, con diferencia para uno u otro de tres puntos, dentro del margen de error. Encuestas realizadas mano a mano en el departamento, y no a través de Facebook donde muchas la gente vota dos o otres veces. No me guío por las encuestas sino por el crecimiento permanente que vemos. Creo que es un final abierto que se define el mismo domingo y que lejos de estar decidida todavía hay mucho camino para recorrer. No va a cambiar la percepción una encuesta de una empresa que es contratada por la intendencia.

La semana pasada en entrevista con Montevideo Portal Enrique Antía dijo que "en Maldonado no deja que se le metan demasiado", ¿Lograron trabajar en conjunto las dos agrupaciones blancas en los últimos cinco años o gobernó solo Antía?

A Antía le gusta decir que manda. Es su personalidad y es una forma de hacer política que no corresponde. El gobierno de Maldonado se hizo en conjunto con todo el Partido Nacional. Se hizo en acuerdo en la mayoría de las cosas, a veces cedió Antia, a veces cedimos nosotros. Precisamente es una de las grandes diferencias que tenemos: yo no quiero gobernar Maldonado para mandar, quiero gobernar para lograr objetivos entre todos, las transformaciones que precisa Maldonado. Es ese concepto de 'fulano manda' el que lleva a que se nos haga difícil llegar a acuerdos fuera del partido cuando Antía se pone en esa posición. Es propio de la generación a la que pertenece, de una forma de hacer política distinta, no coincido en esa forma de ver la política. Como dice permanentemente el presidente de la República, él lidera un equipo donde todos caminan juntos.

En otro momento de la entrevista dijo lo siguiente: "Yo le gane la elección pasada a Blas y lo integre a trabajar en el gobierno. El Partido Nacional estuvo monolítico los cinco años. Discutimos en las elecciones pero luego trabajamos juntos"...

Se hizo un gobierno en conjunto. Manda no. Se hizo un gobierno en conjunto. La integración precisa dos lados, esa visión de soberbia unipersonal de los gobiernos es lo que los uruguayos rechazaron en las elecciones nacionales.

¿La administración Antía tiene una visión soberbia?

Por lo menos como lo dice. Es todo a partir de un movimiento personal, es injusto para los que trabajamos en equipo. Pero es la personalidad de Coqui (apodo de Antía), yo lo conozco hace 40 años. La visión debe ser más integradora, los agradecimientos más profundos y a partir de eso nos vamos a integrar el partido y si es posible con otros partidos para el gobierno de Maldonado, que tiene desafíos muy importantes y que se deben construir las soluciones desde la humildad y no con la soberbia o esa forma de ver los gobiernos como elementos unipersonales.

¿Se puede repetir ese Partido Nacional monolítico si es reelecto Antía?

Sí, no tengo duda, especialmente por mi forma de ser. Gobernando o no, hemos sido personas de acuerdo y de unión. La mayoría de acuerdos que se lograron dentro del partido y en la Junta Departamental fueron a partir de nuestra acción para conseguir las mayorías especiales. Soy un hombre de diálogo permanente, tengo diálogo con todos los líderes políticos, me puedo sentar a hablar con todos. Es esa forma de hacer política la que nos ha permitido mostrar una fuerza importante enfrentando a la fuerza de la intendencia.

¿La fuerza de la Intendencia? ¿Se refiere, por ejemplo, a la revista de 70 páginas a color y con la cara de Antía en la tapa con la gestión del período que publicó la comuna?

Es una revista de gestión de gobierno. Quizá hay alguna picardía en centralizar una revista que sale cuando ya el intendente era otro. Se imprimieron algunas demás y se usaron como volantes políticos. Son cosas de la vieja política. A cada uno hay que tomarlo como lo que es, esto de confundir gobierno con partido es propio de las viejas mañas. No lo compartimos, pero sucede lamentablemente en muchos lados, no nos parece bien.

Marcás una disputa entre vieja y nueva política.

Claro, claro, claro.

¿Cómo evalúas su gestión?

Fue una gestión que superó por creces la que veníamos teniendo en manos del Frente (Amplio). Sobre todo en aspectos de presentación: limpieza, recuperación de espacios públicos. Pero nos faltó mucho en el tema de la persona: se construyó mucho cemento pero no se observó bien que se estaban destruyendo las personas, que el sistema económico de Maldonado está caduco y que precisamos aumentar las riquezas del departamento con otras opciones. La gente no puede vivir con tres meses de sueldo, si es que lo tiene. La intendencia debe ser el motor del desarrollo y cuando no hay desarrollo privado debe ser el que sustenta los jornales para mantener funcionando el departamento. Ahí no funcionamos del todo bien y es donde tengo centrada la acción del próximo gobierno: en cambiar la raíz del desarrollo económico del departamento.

Pondré el foco de todo dinero que gaste la intendencia en dos cosas fundamentales: que haya gente cobrando detrás un jornal y defender que los jornales y las licitaciones que hace la intendencia queden dentro del departamento y no que terminan dando vida a comercios y gente que vive y duerme en otros departamentos.

Uno asocia directamente Maldonado con el turismo, ¿Es posible cambiar la raíz económica de un departamento? ¿Cómo se logra?

El fenómeno turismo en Maldonado es relativamente nuevo. Era un fenómeno en Punta del Este hasta hace 40 o 50 años. Maldonado tiene una riqueza productiva que tiene olvidada, nos hemos enamorado tanto del mar bellísimo que tenemos que no hemos mirado nuestra producción agrícola. Ha venido gente del exterior a recordárnoslo. Hoy somos fuente de aceite de oliva, tenemos grandes vinos, producciones agropecuarias importantes. Ninguna región, país, departamento, puede desechar la mitad de su territorio con base productiva. Hoy hay un rebrote pero hay que impulsar más y generar a través de un mercado central la protección, difusión y apoyo a toda esa parte verde que tiene Maldonado, con gran capacidad orgánica.

Además está lo que hemos trabajado con el presidente de la República, el desarrollo comercial estratégico, con zonas económicas protegidas, como las zonas francas para que haya trabajos de todo el año, instalación de empresas tecnológicas, una zona franca de salud, ya tenemos construyendo la audiovisual, que haya jornales para mucha gente y que haya gente cobrando buenos o medianos sueldo durante 12 meses y así aumentar la riqueza del departamento. Es donde nosotros vemos que hay un desarrollo para los próximos 30, 50 años. Crecimiento genuino y sostenido, ahí es donde hay que poner el ojo más allá de que el turismo y la construcción van a seguir siendo nuestra principal fuente y hay que cambiar la manera de encararlo.

Justamente, una de tus principales propuestas es la construcción del Mercado Central del Sol.

Es una inversión muy grande que tendría que hacer la intendencia, del orden de los 20 millones de dólares, que centraliza toda la producción de la tierra de Maldonado. Un abasto de forma de que la riqueza de los productos de Maldonado queden 100% en Maldonado. (Actualmente) Plantamos papa en Pan de Azúcar, al productor se la pagan $10, va al mercado de Montevideo y vuelve a los almacenes de Maldonado a $60. El Mercado Central va a permitir que el productor lo venda más caro y que nosotros lo compremos más barato. Pero yo no hablo de un galpón, de una feria de frutas y verduras, sino un mercado al estilo de los grandes mercados del mundo. Hablamos de 200 locales para venta de productos, 10 restaurantes adentro, centro de desarrollo económico pero también turístico. Son visitados en todo el mundo (los mercados centrales). La forma de hacer turismo que en tres horas conoces la gente del lugar, su cocina, las artesanías, la cultura y el arte es visitando los mercados.

Va a contener en la frontera de Maldonado el 100% de sus productos. Va a permitir hacer más rentable la producción. Generará muchísima mano de obra, le da a la actividad artesanal, al arte y a la cultura un espacio donde venderse durante todo el año, multiplicando la riqueza de los artesanos y artistas.

Son cerca de 800 puestos de trabajo directos y muchísimos indirectos. Trabajos calificados: desde el guardia, al gerente de la empresa, el dueño del restorán y también el que no tiene más fuerza que la de sus brazos, y levantan y mueven cajones todos los días.

¿Es rentable todo el año un lugar así en Maldonado?

Nosotros entendemos que sí. Es una oferta turística todo el año. Creo que con el tiempo se transformaría en el gran motor del desarrollo de Maldonado. Tiene éxito en todos los lugares del mundo, nosotros tenemos que copiar los modelos que el mundo hace funcionar y que son aplicables a escala en el país. No hay mercado central donde falte gente.

¿Cómo ve las medidas sanitarias actuales para el turismo? ¿Se pueden sostener pensando en la temporada o habría que flexibilizar?

Es lo que habla Luis siempre de las perillas: hay que ir abriendo en la medida de lo razonable y lo seguro e ir avanzando como quien camina sobre hielo. No visualizo, lamentablemente, un verano con fronteras abiertas, sí con algunos agujeros con determinadas fronteras. Eso va a llevar a que el turismo no pueda abarcar la cantidad de mano de obra que abarca normalmente aún en bajas temporadas. Estimo que el verano entre lo interno y lo que pueda venir de afuera será similar a un fin de semana largo de dos meses.

En eso tenemos que estar trabajando, en la contingencia de toda esa gente que no va a conseguir trabajo. Ese es el drama que tiene Maldonado. La Intendencia de Maldonado tiene que poner el hombro para que no se caiga esa gente.

¿Poner el hombro es generar puestos directos por parte de la intendencia?

Defiendo los jornales solidarios. Tenemos que invertir en obra pública, en aquello que lleve mucha mano de obra. Entre hacer una rotonda que lleva dos máquinas y un peón y construir veredas que precisen cuatro personas por acera, bueno, habrá que construir veredas, para permitir un ingreso genuino a los que hoy no lo tienen como mozo, ni como mucama, ni como disc-jockey.

¿Pero qué pasa con la deuda que tiene la IDM por 93 millones de dólares?

La deuda hay que llevarla a 15 años de plazo. Un pago que no genere intereses disparatados. Que podamos liberar el grueso del dinero de Maldonado a inversión neta, planificación y crecimiento. Hay que destinar cada peso en cosas como el Mercado Central del Sol, donde cada peso invertido después vuelve en mano de obra, y no en construir cosas que pueden ser lindas, bonitas, pero no generan trabajo atrás. Construir más personas y menos plazas. La plaza es un lugar para recrearnos y sentirnos bien con el ambiente, pero es muy difícil que alguien vaya a una plaza si no tiene el ánimo necesario porque no tiene laburo.

Se generó polémica en Maldonado con una propuesta suya de bajar el boleto a la mitad a partir de un subsidio, Antía tildó la propuesta de "bolazo" y "pavada" y dijo que era "inviable". ¿De dónde se sacaría la plata para una medida así?

El subsidio del boleto a la mitad cuesta 3,700 millones de dólares por año. Hoy la IDM está subsidiando 1,300, hablamos de 2 millones y medio más, que saldrían del propio ahorro de una intendencia que no gasta bien. La IDM gasta comprando balastro a privados por 3 millones y medio por año, cuando una cantera de balastro vale 2 millones y te da balastro por 8 años. Si compramos una cantera de balastro, del ahorro ya pagué tres subsidios de boleto.

Además están los 400 mil dólares de ahorro en el quinquenio (por el sueldo del intendente que se recortó). Hay que cortar los sobreprecio, los olvidos, las horas extra que gasta el Estado cuando se hace una obra, que sobre plata por todos lados. Es como hace el ahorro el gobierno nacional.

Está lejos de ser una pavada el boleto. El transporte público son objetivos de ciudades de todo el mundo: libera las calles, evita accidentes, no es bajar el boleto por un tema de precio. No es demagogia, como dicen los que no conocen para donde va el mundo de hoy. Es un proyecto de movilidad urbana, que busca liberar zona de estacionamiento, y que llegue a más lugares el transporte. Nos invaden las motitos, es más barato ir a trabajar en moto que ir en ómnibus, eso es una locura, y es lo que hay que desestimular.

En un sueldo de $15.000 que gana una mucama de San Carlos en Punta del Este, tiene que dejar $3600 en el ómnibus, es un disparate. La rebaja del 50% es un sueldo más al año. El que viaja en auto, el que vive en la comodidad de un sueldo público, el que no hace pecho de las realidades ajenas, puede no llegar a entender lo que es eso.

Durante la entrevista mencionó en varias oportunidades a Lacalle Pou...

Mi relación con Luis viene de hace 30 años. Somos de una misma generación. Imposible no nombrarlo permanentemente cuando hay una consonancia, cuando construimos un sector, junto a otros dirigentes. Vivimos los 90 y pico en el Herrerismo los dos muy jóvenes. Es un vínculo personal que escapa lo político y mi formación política es primero al lado de él y después a través de él. Esa identificación con Luis no es algo que busquemos electoralmente, es natural, todo el mundo sabe que en Maldonado Luis es Rodrigo, Rodrigo es Luis, así caminamos en las buenas y en las malas.

El sueldo del intendente

La semana pasada la Junta Departamental de Maldonado, tras una propuesta tuya, aprobó por unanimidad la reducción del sueldo del intendente de $520 mil a $260 mil. ¿Cómo se llegó a ese sueldo disparatado, mayor incluso al del presidente de la República?

Con el tiempo el sueldo del intendente de Maldonado se disparó por ajustes. Hace 10 años se fijó un sueldo de senador más unas partida. La Intendencia lo aplicó mal, sueldo más partida, toda la retribución del senador. Después se fue ajustando y terminó con un sueldo mayor al del presidente. Eso hoy significaba $520 mil más partidas de $50 mil. La IDM es muy importante, pero está fuera de la realidad del país y del departamento. Es muy loco que un funcionario público cobre 450 mil pesos cuando la IDM da jornales solidarios de $9 mil.

Nos pareció que llevar la retribución a $260 mil en el bolsillo sigue siendo un sueldo muy bueno, es algo de justicia, una señal distinta de ver política, acorde a los lineamientos de Luis. Genera 400 mil dólares en el quinquenio de ahorro. Salió por unanimidad.

Zona franca tecnológica

"Se está trabajando seriamente en un proyecto con el gobierno nacional. Una zona franca tecnológica, donde está participando el BID para localizar en dónde hacerlo. El BID va terminar un proyecto que se llama Punta del Este Global, donde recomienda a las empresas tecnológicas del mundo que se instalen acá con determinadas condiciones. Las empresas acceden a préstamos a precio BID para poder mudarse. La búsqueda primero de una "tienda ancla", una importante marca tecnológica que se instale primero y con ella vengan sus proveedores, los conexos y el resto. Conjuntamente se instalará una universidad que genere mano de obra futura. Esto comenzaría a funcionar en no más de 1 año o año y medio si todo sigue como va".