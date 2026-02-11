Bergara respondió por ahorro de IM y apuntó a promesa de Lacalle: “Me acuerdo…”

Política

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a las medidas de ordenamiento financiero que la comuna presentó en setiembre del año pasado, que generarían un ahorro de unos US$ 19 millones, y disparó contra el expresidente Luis Lacalle Pou por lo que, a su entender, es un “juego” político.

El jerarca comunal fue entrevistado por VTV noticias y expresó que su actual administración está “obviamente trabajando en diálogo” y “buscando la opinión y la participación” en temas que todos los candidatos dijeron durante la campaña que “había que hacer”. Estos temas son calles, veredas, saneamiento y limpieza, puntualizó Bergara.

De esta manera, el exministro de Economía fue consultado acerca de si desde la Intendencia de Montevideo (IM) han tomado medidas para recortar el gasto para redistribuir fondos hacia otros destinos. “Yo me acuerdo de cuando alguien decía que iban a ahorrar US$ 900 millones y terminaron dejando un déficit más grande del que había”, respondió, en alusión a la propuesta de campaña de Lacalle Pou para las elecciones de 2019, cuando el Partido Nacional ganó, y que terminado su gobierno el Frente Amplio apuntó que “no dejaron una Ferrari”.

“Acá no es un tema de ese juego”, enfatizó Bergara, y continuó: “Nosotros hemos tomado un conjunto de medidas en estos meses de ordenamiento financiero que han ordenado bastante la plataforma financiera de la IM”, aseguró, y acotó que “esa es una cuestión del corto plazo”.

Para el mediano y largo plazo se debe observar la deuda de la comuna, argumentó el intendente capitalino, y subrayó que “es muy baja”. “Montevideo es de los departamentos con menor deuda con relación a los ingresos de todo el país”, sostuvo finalmente.

