Bancada de Diputados del FA “rechazó” afirmaciones de Estévez; blancos esperan su versión

"No utilicé las palabras correctas", dijo el diputado en un comunicado, pero los nacionalistas aguardarán que comparezca ante su partido.

La Bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) emitió un comunicado este jueves donde manifestaron "sorpresa y preocupación" por la grabación difundida por radio Sarandí en donde se escucha reconocer al diputado colorado Omar Estévez que obligaba trabajar a ocho personas con COVID-19.

Para los diputados del FA en la grabación se "admitiría no respetar los protocolos COVID ni de salud de las y los trabajadores de su empresa". A su vez, "rechazaron" las declaraciones e informaron que "analizarán las acciones correspondientes" para determinar la "responsabilidad política tanto a nivel parlamentario y/o de la Justicia, si correspondiere".

Omar Estévez, diputado colorado por el departamento de Salto es también un empresario citrícola conocido en el departamento. Esta mañana, el periodista Gabriel Pereyra dijo en Informativo Sarandí que en los últimos días Estévez había declarado a medios salteños su malestar por la falta de mano de obra dispuesta a participar de la cosecha de la naranja.

Sin embargo, trabajadores del sector aportaron una versión distinta: dijeron que sí estaban interesados en trabajar, pero les preocupaba el hecho de que en los buses despachados para tal fin viajara gente con covid. En el programa, Pereyra difundió la grabación de una conversación entre Estévez y una trabajadora que lo consultaba por esa situación.

En una declaración firmada por el diputado a la que accedió Montevideo Portal, Estévez realiza su descargo.

"No utilicé las palabras correctas porque en ningún momento fueron a trabajar personas con la enfermedad. No se registraron contagios en mi empresa y siempre he velado por cumplir la normativa sanitaria y los protocolos correspondientes con responsabilidad", asegura el empresario citrícola.

El legislador cuenta que cursó la enfermedad, y que por eso, sabe "de primera mano lo que se padece". "Jamás expondría la salud de ningún compatriota", dice. Por último, recuerda que fue "arrancador" de naranjas: "Sé lo que mi sector vive día a día. Soy parte de ellos y no me olvido de donde vengo ni la lucha por derechos de los trabajadores que me han embanderado toda la vida".

Pese a esto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) decidió citar a Estévez para conocer e investigar en el asunto. Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) inspeccionará las condiciones de trabajo en la empresa y obrará en consecuencia.

Repercusiones

Luego de conocida la noticia, el legislador pidió ser recibido la bancada de la Cámara de Representantes de su agrupación política para explicar sus dichos, según informó el coordinador de la Bancada de Diputados del Partido Colorado, Marne Osorio. A su vez, también pidió ser recibido por la Comisión de Ética del partido. Según el coordinador de bancada, en esa instancia tratarán el tema.

En contacto con Montevideo Portal, Osorio, contó que el próximo lunes Estévez será recibido por los diputados del partido. "Él va a contar su versión sobre lo sucedido y va a estar atendiendo las consultas que tengan los legisladores. Luego la bancada procesará la información", dijo, y agregó que después definirán "el alcance" de sus dichos.

Montevideo Portal intentó tomar contacto con legisladores del Partido Nacional para conocer su opinión al respecto, sin embargo, indicaron que, "para respetar las formas", esperarán que la bancada colorada reciba a Estévez y trate el tema.

