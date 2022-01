Autoconvocadas y feministas se movilizan a nivel país contra la cultura de violación

Locales

Diversos colectivos feministas, incluyendo la Intersocial Feminista, y mujeres autoconvocadas se concentraron este viernes a partir de las 18:00 en la plaza Independencia; desde allí, se movilizaron a la plaza Cagancha. La convocatoria surge como respuesta al hecho ocurrido en Cordón el pasado domingo, donde una mujer de 30 años fue violada por al menos tres personas.

La concentración y movilización se realizó bajo el hashtag #ContraLaCulturaDeLaViolación. Así, se leyó una proclama en contra de este fenómeno "arraigado y naturalizado como práctica de abuso de poder, de guerra, de colonización, y que aún se mantiene silenciada bajo los mecanismos más perversos".

En este sentido, la cultura de la violación es "normalizar que suceda, es insistir en enseñar a las niñas a no provocar con ‘polleritas cortas’, en vez de enseñar a los varones que NO ES NO (sic), que NO son dueños de nuestros cuerpos, que NO somos su juguete sexual", declaran las mujeres en la proclama.

Por otro lado, sostuvieron que, cuando el presidente Luis Lacalle Pou dijo que "las violaciones no son propias del ser humano ni del género masculino", el mandatario "no hace más que negar la realidad y esconder un problema gravísimo que tenemos como sociedad". En esta línea, instaron al presidente a que se "entere" de que los violadores "son seres humanos y principalmente varones hijos sanos del patriarcado". "¡Edúquese, varón!", añadieron.

De esta manera, finalmente exigieron "un compromiso real" y que Lacalle Pou "se retracte con palabras y acciones certeras y contundentes que demuestren su responsabilidad (…) de proteger a toda la ciudadanía, incluidas las mujeres, disidencias, niñas, niños y adolescentes".

"¡No permitiremos que el poder continúe dominando nuestras libertades!", culminaron.

La movilización se realizó a nivel nacional. Entre otras localidades, en Artigas se movilizaron en la plaza 25 de Agosto, en Bella Unión; en Canelones lo hicieron en la plaza 8M, en Lagomar, en Las Letras de Atlántida, y la plaza José Batlle y Ordóñez, en las Piedras; en Cerro Largo en la plaza de la Concordia, ciudad de Melo; en Maldonado en la Rambla y Piria del balneario Piriápolis; y en Rocha en Bajada de la Librería en el balneario Punta del Diablo.

Asimismo, en caso de que no se pudiera asistir a la marcha, llamaron también a que se realice un caceroleo a partir de las 19:00.

