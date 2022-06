Argimón sobre cruce con Della Ventura: “Me sentí violentada en lo personal y lo político”

Política

La vicepresidenta Beatriz Argimón se refirió este viernes por primera vez al cruce que tuvo el martes en el Parlamento con la senadora Amanda Della Ventura, del Frente Amplio (FA), quien dijo: “La pregunta es para todos: si matar a mujeres no son homicidios”. La presidenta de la cámara le respondió entonces: “Usted es una atrevida. Le acabo de preguntar si usted quiere que hable de los femicidios. No me falte el respeto y respete mi trayectoria. Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema”.

La senadora Della Ventura y varios grupos del FA cuestionaron la reacción de Argimón y consideraron que fue violenta. De hecho, el senador Enrique Rubio (FA) anunció en Punto de Encuentro de radio Universal que la Vertiente Artiguista, el sector que integra Della Ventura, planteará su molestia el lunes en la Mesa Política del FA.

Consultada sobre el intercambio en el Senado, Argimón dijo este viernes que “es un episodio de la vida del Parlamento, donde hay debates”, y agregó: “Mi límite es siempre la falta de respeto. Ustedes me conocen. Yo no falto el respeto. Me gustan los debates de ideas y yo sentí que se me estaba faltando el respeto, en un debate acalorado, y para mí es un episodio cerrado".

Un periodista le preguntó entonces por qué considera que Della Ventura le faltó el respeto, ante lo que la vicepresidenta de la República respondió: “Yo, ejerciendo la Presidencia no puedo debatir, tengo que bajar, tengo que pedir que la cámara me autorice, y eso implica una desigualdad de situaciones, en una reunión además que estaba siendo muy triste, por los datos que se nos estaban dando y lo que es el trabajo y ese plan que debe fortalecerse respecto a la lucha muy especialmente contra el narcotráfico”.

Cuando Della Ventura criticaba el martes las políticas de género del Ministerio del Interior, Argimón alertó a la senadora que estaba fuera de tema y leyó la convocatoria que motivó la sesión: “Considerar la situación del país en materia de Convivencia y Seguridad Pública, en particular en relación con los homicidios”.

Argimón explicó por qué reaccionó de esa manera. “Tuvimos mucho que pelear por la existencia de la categoría de femicidio. Yo fui una de las que di esa batalla. Si bien obviamente es una pérdida de una vida, tiene un componente especial que hace que se le separe. Y a mí me pareció muy bien que en esa sesión, pese a no estar específicamente determinado, se planteara el tema del femicidio, lo que hacen la senadora Gloria Rodríguez y la senadora [Sandra] Lazo”, dijo la vicepresidenta en rueda de prensa, recordó que en la cámara había legisladores que estaban “gritando que se venía estando fuera de tema”.

“Tengo un micrófono enfrente que cuando alzo un poco más la voz refleja, y obviamente la respuesta fue temperamental frente a lo que yo sentí fue un ataque personal. Y después la senadora siguió porque yo lo que tengo que hacer es precisamente encauzar las sesiones. Yo me sentí violentada en lo personal y en lo político porque se me estaba acusando y para mí es un episodio que fue puntual en la vida parlamentaria y vi que tuvo mucho ruido de pronto porque de todas las sesiones que tengo que conducir yo creo que llevo dos o tres episodios en los que me enojado, que también forma parte de quien conduce en este caso una sesión muy difícil”, expresó la vicepresidenta.

Argimón dijo que no hace “una reflexión de que estuvo bien ni que estuvo mal”, sostuvo que no ha hablado del tema con Della Ventura pero sí con la senadora Liliam Kechichian, del Frente Amplio. “Lo hablamos en una reunión con la coordinadora, con Kechichian, y fue una conversación. Pero las conversaciones que tengo con actores políticos prefiero mantenerlas en reserva”, respondió al ser consultada sobre el contenido de ese encuentro.

“Se sigue adelante. La vida parlamentaria tiene episodios de alto voltaje, pero la gran mayoría es de permanente diálogo”, sentenció.

Argimón dijo que el debate entre mujeres se mira de forma diferente: “Los debates apasionados políticos entre mujeres existen por suerte. A mí me gusta mucho debatir, y apasionado mejor, pero siempre basado en el respeto. Uno debate ideas”.

Rendición de cuentas

La vicepresidenta participó este viernes de la Expo Uruguay Sostenible que se está desarrollando en el Velódromo de Montevideo, donde se encontró con el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

“Es la primera experiencia donde estaban los distintos niveles de gobierno nacional y departamental, Organizadores No Gubernamentales, empresas, y creo que esta primera gran exposición nos permite avances. Principalmente para quienes desde hace muchísimos años estamos en este proceso hay muchísimo avanzado en distintos rubros, y nos parece que está bueno que se haga una feria así abierta adonde todos podemos venir porque podemos ser testigos de todo lo que está pasando a nivel país”.

“Hay muchísimos emprendimientos, muchísimo micro emprendimiento que está siendo exitoso y uno se asombra ver cómo a nivel de tecnología no sabemos todo lo que está pasando”, agregó.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo está preparando en estos días el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que debe enviar al Parlamento antes del 30 de junio. “Vamos a empezar a trabajar fuertemente la semana que viene. Ustedes saben que hay prioridades que desde el Poder Ejecutivo se manejan, pero hay que escuchar también las prioridades de la coalición de gobierno y también de la oposición. Hay que ponderar dónde hay que fortalecer los recursos”, dijo Argimón en rueda de prensa.

