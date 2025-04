Ante polémica por Cairo, ¿qué dijo Orsi cuando se supo que Andrade tenía irregularidades?

Política

En julio de 2021 el senador Óscar Andrade fue noticia por enfrentarse a una situación similar a la de la actual ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, que reconoció no haber pagado el impuesto de Primaria durante 30 años ni tampoco regularizado las viviendas de su terreno baldío en Pajas Blancas.

En aquel entonces, Santo y seña (Canal 4) informó que Andrade no había presentado la construcción de su casa ante el Banco de Previsión Social para su habilitación ni tributó ante la Intendencia de Canelones, que estaba a cargo del flamante presidente de la República, Yamandú Orsi.

Sin referirse al senador del Partido Comunista, el entonces intendente canario se expresó en su cuenta de X el 2 de agosto de 2021. “Los canarios son quienes sostienen con sus tributos nuestra gestión. Y así tiene que ser. No siempre la regularización de las propiedades y construcciones se logran de un día para el otro y lo sabemos. En Canelones diseñamos facilidades para los que quieran ponerse al día”, había dicho.

Dos días después, el 4 de agosto de 2021, Orsi sostuvo que Andrade se había comunicado con él y se comprometió a pagar las deudas pendientes, que comenzó a saldar el 9 de agosto de ese año mediante un convenio con la comuna canaria.

“Los canarios, y lo he escuchado de los más veteranos, cuando empieza el año se empiezan a preocupar por pagar la contribución. Nadie va ni golpea la puerta para que pague ni nosotros hacemos una campaña de persecución ni de ejecución para que eso suceda”, comentó Orsi en su audición semanal de CW 41 de San José.

“A lo sumo llamadas por teléfono cuando hay deudores grandes, contumaces y la gente hace ese esfuercito —decían los veteranos, para pagar la planilla—. Entonces, en honor y por respeto a toda esa gente que hace ese esfuerzo, creo que todos tendríamos que estar al día, los que podamos, los que no pueden”, planteó Orsi en ese momento.

El entonces líder de la comuna canaria sostuvo que en su departamento “la Junta Departamental ha dado las exoneraciones correspondientes, los terrenos inundables, por ejemplo, o las zonas que tienen problemas de contaminación, o las exoneraciones correspondientes”.

“Si hay una parte de esa propiedad que tiene riesgo de inundabilidad nosotros mandamos a la Junta y ahí se exonera en parte o en la totalidad”, agregó Orsi. El ahora presidente había dicho también que “cuando hay gente que está muy en la mala” suelen presentar notas ante la intendencia, que luego envía la situación a la Junta para que resuelva “exoneraciones, si es que corresponde”.

“Evidentemente, y yo hablé ya con Andrade, se va a poner al día, se tiene que poner al día, es lo que corresponde. No solo es una cuestión de montos, sino también de imagen y él es consciente y me lo dijo, pero también capaz que esto nos viene bien para que reflexionemos que no es el caso de Andrade, no debería serlo, lo difícil que puede ser para algunas personas —repito no estoy hablando de ese caso— contratar un estudio de arquitectos o un arquitecto, hacer los planos, ir a BPS, registrar, ir a la intendencia, ver que todo esté bien, pero que capaz que el muro que está allá hay que tirarlo abajo y hacerlo más allá o la cámara hay que hacerla en otro lugar, esa es la realidad de todos los días acá”, dijo Orsi.

“Una cosa es la contribución y otra la regularización de propiedades, es complicado el tema de la regularización y tengo un universo enorme de gente que no puede regularizar”, sostuvo el entonces intendente canario.

Al ser consultada por la reacción de Orsi, Cairo dijo que comentó la situación con el presidente, quien le pidió que “la solucionara”.