Yamandú Orsi: “Hablé con Andrade y se va a poner al día” porque “es lo que corresponde”

Política

En su audición semanal en CW 41 de San José, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, informó que el senador por el Partido Comunista Óscar Andrade lo llamó y le dijo que pagaría las deudas que tiene con la comuna canaria.

La situación se dio a conocer después de que el programa Santo y Seña divulgara que el legislador no presentó la construcción de su casa ante el Banco de Previsión Social (BPS) para su habilitación, ni tributó ante la Intendencia de Canelones.

"(Guido) Manini terminó de redondear un poco la idea: no da para hacer tanta bulla pero está bueno para pensar. Los canarios, y lo he escuchado de los más veteranos, cuando empieza el año se empiezan a preocupar por pagar la contribución. Nadie va ni golpea la puerta para que pague ni nosotros hacemos una campaña de persecución ni de ejecución para que eso suceda", comentó Orsi.

"A lo sumo llamadas por teléfono cuando hay deudores grandes, contumaces y la gente hace ese esfuercito -decían los veteranos para pagar la planilla- entonces en honor y por respeto a toda esa gente que hace ese esfuerzo creo que todos tendríamos que estar al día, los que podamos, los que no pueden. En mi departamento la Junta Departamental ha dado las exoneraciones correspondientes, los terrenos inundables, por ejemplo, o las zonas que tienen problemas de contaminación o las exoneraciones correspondientes, si hay una parte de esa propiedad que tiene riesgo de inundabilidad nosotros mandamos a la Junta y ahí se exonera en parte o en la totalidad", añadió.

Orsi señaló que "cuando hay gente que está muy en la mala presenta notas en la intendencia y también lo enviamos a la Junta y la Junta termina resolviendo las exoneraciones si es que corresponde".

"Evidentemente, y yo hablé ya con Andrade, se va a poner al día, se tiene que poner al día, es lo que corresponde. No solo es una cuestión de montos sino también de imagen y él es consciente y me lo dijo, pero también capaz que esto nos viene bien para que reflexionemos que no es el caso de Andrade, no debería serlo, lo difícil que puede ser para algunas personas -repito no estoy hablando de ese caso- contratar un estudio de arquitectos o un arquitecto, hacer los planos, ir a BPS, registrar, ir a la intendencia, ver que todo esté bien, pero que capaz que el muro que está allá hay que tirarlo abajo y hacerlo más allá o la cámara hay que hacerla en otro lugar, esa es la realidad de todos los días acá", expresó el intendente canario.

"Entonces mucha gente está en situación... una cosa es la contribución y otra la regularización de propiedades, es complicado el tema de la regularización y tengo un universo enorme de gente que no puede regularizar, digo de nuevo estamos hablando de casos distintos. Conozco a Andrade, es de Progreso, es de Canelones, él reconoció las dificultades que había tenido para hacerlo, pero en el departamento también hay facilidades para el que quiera y para el que tenga necesidad, no va a ser el caso de él porque ya me lo dijo. Pero de un caso puntual, llamativo que generó mucho ´ringui y ranga´ capaz que sacamos alguna lección", concluyó.