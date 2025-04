Cairo tampoco registró obras en BPS y consideró que no ve problema “ético” en su caso

Política

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, afirmó este miércoles que tampoco registró ante el Banco de Previsión Social (BPS) las obras que realizó en su casa, luego de que este lunes se conociera que no había regularizado su vivienda ante la Dirección Nacional de Catastro, por lo que paga Contribución Inmobiliaria como terreno baldío.

“Lo que dije es que fuimos construyendo nosotros de a uno. Primero empecé yo; mi papá me dio ese lugar para vivir y ahí me hice mi primera casa. Y después mi hija, cuando tuvo a su primer hijo, se hizo una piecita con una cocina y después de ahí se fue agrandando y hoy tiene cada uno su cuarto”, relató este martes en diálogo con Así nos va (radio Carve) al señalar que eso fue en 2008. Más adelante, señaló, construyeron en el mismo predio sus otros dos hijos.

Así, la ministra admitió que las construcciones no tuvieron los aportes correspondientes.

“Fuimos autoconstruyendo a medida que íbamos avanzando. El terreno dice: ‘terreno con mejoras’ cuando los títulos pasaron a mi nombre. Así que no [hubo registro de obra]”, dijo después.

Pese a contar cuáles fueron las “otras prioridades” que tuvo en el correr de los años, para no proceder con el cumplimiento normativo, la actual ministra también dijo que “eso no quita que no regularice” la situación y pidió varias veces “disculpas”.

La situación de Cairo se conoció en la mañana del lunes, cuando en el programa La pecera (Azul FM) se reveló que la ministra no tenía regularizada la vivienda, lo que luego fue admitido por ella.

“No creo que sea [un problema] ético” para el Frente Amplio y el gabinete de Yamandú Orsi, afirmó.

“Si vos me preguntás si éticamente está bien... Mirá, tengo una deuda que tengo que pagar, y reconozco el error. Si yo lo hubiera hecho a propósito, o hubiera mentido para ahorrarme un dinero, puede ser [un problema] ético, pero este no es el caso. Voy a pagar lo que corresponda pagar”, afirmó también.

De todos modos, sí consideró que su error “expone” al gobierno.

Si su caso es planteado ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, dijo que “por supuesto” comparecería.

En la entrevista, sí consideró que incurrió en un “error político”, y que por tanto pedía disculpas. “Pero de ahí a comparar con lo que todos sabemos que pasó en el período pasado —que fue una atrás de la otra— con la situación con la que estoy, que es personal, porque nada pueden decir de mi gestión”, completó.

Consultada sobre cómo encararía a los ciudadanos para, como ministra, plantear que cumplan con las normas de vivienda, dijo: “Si alguien me pregunta qué tiene que hacer, le digo ‘por favor, regularizá, que es lo mejor que podés hacer’”.

Sobre una posible interpelación, Cairo dijo que le parece bien.

En la entrevista, Cairo planteó ampliar acerca de cuáles fueron las “otras prioridades” que tuvo en su momento, y que la llevaron a no regularizar su terreno.

“Mi nieto nació en el 2006, mi hija se hizo esa primera piecita, y a partir de ahí la vida se fue complicando. El padre de mis hijos —que falleció— trajo tres nietos de su primer patrimonio y empezamos a criarlos en cooperativa, porque se los había sacado a su hija el Inau. Definimos traerlos, los fuimos criando entre todos, y desgraciadamente en 2012 la más chica de seis años se cae en un aljibe y no la pudimos salvar; fallece. Eso hizo que todo se complicara otra vez”, contó. A los siete meses de ese episodio, dijo, a su expareja se le descubrió un “cáncer terminal”, cuando el hijo de ambos tenía 13 años. Sin embargo, de acuerdo con su relato, los nietos de su pareja no podían quedarse con ella porque no tenía lazos sanguíneos, por lo que luego vivieron con un tío.

Luego agregó que en 2022 su esposo Jorge Meroni, referente del MPP en Montevideo, “tuvo que renunciar” al Municipio A por ser acusado de acoso sexual. “Eso volvió a trastocar todo”, agregó.

“Pasaron muchísimas cosas en mi vida que fueron postergando cosas; no solo la deuda que tengo que abonar y que reconozco que tengo que pagar, sino un montón de cosas más”, sumó.

En la entrevista, Cairo fue preguntada varias veces sobre cómo podía ser que no había advertido que debía pagar el Impuesto de Primaria. “Tenés toda la razón del mundo”, le contestó a la periodista al reconocer su falta.

Sobre las razones de por qué no pagó ese tributo, dijo: “De verdad no me di cuenta. No te voy a estar mintiendo. Me llegaron dos veces y las pagué. ¿Por qué no me llegaron más? No lo sé. Lo cierto es que lo voy a regularizar, porque es lo que corresponde, porque lo debo. Y no es porque no quise darles la alimentación a los chiquilines. De verdad que no”.

“Seguramente no advertí eso, que por supuesto es una deuda y que voy a pagar. No me quedé con nada de nadie. Tengo una deuda y voy a tener que pagar multas y recargos”, agregó.

