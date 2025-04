“No nació en cuna de oro”: FA respaldó a Cairo tras polémica por regularización de casas

Política

Desde el Frente Amplio (FA) respaldaron a la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, después de que se conociera que nunca regularizó ninguna de las cuatro viviendas ni el contenedor que tiene en su terreno baldío en Pajas Blancas.

“Cecilia es una mujer solidaria y transparente como pocas. No nació en cuna de oro. Ella se desvive por los más humildes. Le tocó ser madre muy joven y criar sola a sus hijos y sus nietos”, comenzó el senador Daniel Caggiani en su cuenta de X.

Según el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Cairo, “como cualquier uruguayo, trató de hacerse de un terreno y techo para ella y su familia con mucho esfuerzo cuando se quedó sin nada y tuvo que empezar de nuevo”.

“Cecilia se equivocó y lo reconoce. No pone excusas. No le cargamos los problemas a otros, no rompemos documentos públicos, no montamos tramas investigando ilegalmente a víctimas, ni nos organizamos para mentirle al Parlamento. Que gobierne la honestidad también es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos, y que cuando se equivocan, asumen sus errores y los solucionan como corresponden. Es por aquí”, escribió el senador del FA.

El exsenador Charles Carrera aseguró que Cairo “siempre dio la cara y hoy no fue la excepción”. “Todo mi respaldo y solidaridad con una de las personas más comprometidas con la causa de los más débiles”, expresó el exjerarca.

Desde el MPP, sector al que pertenece la jerarca, expresaron: “Cecilia es una militante incansable, que asumió en el Ministerio de Vivienda con el objetivo de que todos nuestros compatriotas pudieran tener una casa digna”.

“Hoy explicó su situación, pidió disculpas y se comprometió a trabajar para subsanar un asunto que es personal. Para nosotros la ética debe ser un pilar fundamental de nuestro accionar; reconocer un error y corregirlo habla de ello. A seguir trabajando por un Uruguay mejor”, escribió el MPP.

La diputada Margarita Libschitz también respaldó a la jerarca. “Subsanar el error y seguir que la calidad vida de muchísimos uruguayos dependen de tu gran trabajo”, expresó.

Después de que su situación se generara en polémica e incluso la senadora Graciela Bianchi pidiera su renuncia, Cairo recibió este martes a la prensa en su terreno baldío, donde están las viviendas de sus tres hijos y un contenedor que pertenece a la compañera de su expareja, a quien considera “una hermana”.

“Tuve muchísimas prioridades, entre ellas ayudar a mis hijos. Quiero agradecerle a Nacho Álvarez, porque cuando me llamó me parecía lo más natural lo que me había pasado y no dimensioné que no había pagado un impuesto”, expresó la ministra en rueda de prensa.

Cairo aseguró que “aprendió a poner bloques”. “Hice, como muchos uruguayos, fui construyendo cada uno de los espacios como podía. Con las dificultades que tiene el poder, que a veces es una pieza, después agrandás”, dijo Cairo.

La ministra dijo que comentó la situación con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y que le dijo que “iba a tener que solucionarla”. “Así como también hablé con todos los compañeros, porque yo soy militante. Asumo las responsabilidades”, dijo.

“No le robé a nadie”, se defendió la ministra, y sostuvo que no consideró renunciar porque no cometió “ningún delito” y tiene una “deuda que va a pagar”.

“No me quedé con nada de nadie. Seguro en política hay gente que tiene deudas, que tiene que regularizar”, indicó Cairo, y agregó: “Nacho me hizo abrir los ojos, que hay una parte que no hice que hay que hacer”.

“Acá estoy mostrándole mi honestidad. Mi casa es de chapa. Todo lo que haga del Ministerio de Vivienda es para ayudar a los más jodidos. Crie a mis tres hijos como pude, quedarme no me quedé con nada”, planteó.

Cairo sí pagó la Contribución del terreno, que tiene un valor de tres cuotas de $ 1.700 al año.

“Vivo en un barrio trabajador y acá me voy a quedar. Quizás, todos los que vivimos acá hemos construido de a poquito”, expresó. Según Cairo, no regularizó las viviendas de su terreno para “ayudar a su familia para que tuviera un lugar”.

“Entiendo ahora que tengo que regularizar la situación. Disculpas, me equivoqué, no cometí delito y lo voy a pagar”, dijo la ministra. “En su momento no fue prioridad y lo reconozco. Visto el cargo que tengo, lo tengo que regularizar”, agregó.