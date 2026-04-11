Alejandro Sánchez sobre triple crimen en La Chancha: “El Estado muchas veces llega tarde”

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El secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, se refirió en la tarde de este sábado al triple crimen ocurrido en La Chancha, Montevideo, en la noche de ayer, en el que un policía mató a su expareja y los padres de ella y luego se suicidó.

De tal manera, calificó al triple crimen como “brutal, devastador”.

“El Estado muchas veces llega tarde, lamentablemente, a estas situaciones, porque no logramos identificar las señales que permitan una acción más eficiente, que evite este tipo de niveles de violencia”, reconoció el jerarca en rueda de prensa, consignada por Canal 5 noticias.

Según indicó, esta clase de episodios “siempre dejan un dolor muy grande”, pero también conllevan al gobierno “la responsabilidad de todo lo que hay que trabajar para adelante y mejorar”.

Sánchez reconoció que casos de violencia como el ocurrido anoche “se han dado cada vez más recurrentemente en [las] familias” del país, por lo que “es parte de lo que hay que hacer” desde el gobierno a nivel de políticas públicas. “El Estado tiene que estar más presente y más inteligente”, concluyó.

Tal como informáramos, el hecho comenzó cuando dos personas se presentaron en la seccional 18ª alertando sobre la situación. Al llegar a la casa, los efectivos encontraron los cuerpos de un hombre de 56 años y, en otra habitación, los de una mujer de 43 años y una joven de 18, todos sin signos vitales. El funcionario policial fue encontrado sin vida en un auto no muy lejos de la vivienda, con un chaleco antibalas y un arma Glock en el asiento del acompañante.

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