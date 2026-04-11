Policiales

Triple crimen de La Chancha: policía llamó a su madre tras el hecho y se baleó en el auto

La Jefatura de Policía de Montevideo emitió este sábado un comunicado de prensa en el que brindó más información sobre el hecho ocurrido en la noche del viernes 10 de abril, en el que tres personas fueron halladas sin vida en una vivienda del barrio La Chancha.

Todo comenzó cuando dos personas se presentaron en la seccional 18ª alertando sobre la situación. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron los cuerpos de un hombre de 56 años y, en otra habitación, los de una mujer de 43 años y una joven de 18, todos sin signos vitales.

En la zona, los policías entrevistaron a una mujer que dijo ser la madre del autor, un funcionario policial de 26 años. Según relató, su hijo la había contactado telefónicamente manifestando su intención de quitarse la vida tras haber cometido “un hecho grave”.

También indicó que el joven mantenía una relación de aproximadamente seis meses con la víctima de 18 años, que habría terminado recientemente.

Poco después, a través del Centro de Comando Unificado, personal policial fue enviado a las inmediaciones de las calles Cerdeña e Hidra, donde encontraron un auto Chevrolet negro encendido. En su interior hallaron al funcionario sin vida, con un chaleco antibalas y un arma Glock en el asiento del acompañante.

En el hecho intervienen la Fiscalía de Homicidios de 2° Turno, el Médico Forense y la Policía Científica, quienes continúan con las investigaciones.