Policiales

Vecino sobre el triple crimen: “Sentí los tiros, pero como acá es normal preparé el mate”

Montevideo Portal

El barrio La Chancha, ubicado dentro de Punta de Rieles, permanece conmocionado tras el triple crimen ocurrido en la tarde de este viernes, cuando un efectivo policial asesinó a su pareja y a sus suegros, y luego se quitó la vida.

Un hombre que conocía a la familia relató cómo vivió las horas previas y el desconcierto que generó el hecho. “Conocí al vecino hace un año o un año y algo. Había comprado ahí y se había venido a vivir”, contó en diálogo con Teledía (Canal 4).

Relató que escuchó las detonaciones en la tarde, aunque en un primer momento no dimensionó la gravedad de lo ocurrido. “Ayer de tarde yo me estaba bañando y sentí los tiros, pero acá como es normal preparé el mate y me senté a tomar mate tranquilo”, recordó.

Fue su esposa quien le advirtió que los ruidos parecían provenir del fondo, aunque más tarde supieron que en realidad habían ocurrido “en el costado” de su casa. “Después nos enteramos que fue ahí. Y es una locura”, expresó el vecino.

“El vecino era bien; la señora había tenido un accidente, tenía la pierna quebrada. Venía acá, compraba acá con la novia y todo, era una persona normal. Nadie iba a pensar una cosa de esas”, finalizó.

Según informó Montevideo Portal en base a fuentes policiales este viernes, el hecho ocurrió alrededor de las 19:30. El efectivo pertenecía al Grupo de Reserva Táctica (GRT) y tanto los tres asesinatos como el suicidio se perpetraron con el arma reglamentaria.

Línea Vida: 0800 0767 *0767.

Línea de apoyo emocional: 0800 1920.

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.

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