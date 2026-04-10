Triple homicidio y suicidio: policía asesinó a su pareja y sus suegros y se quitó la vida

Montevideo Portal
Un policía asesinó a su esposa y a sus suegros y luego se quitó la vida en la tarde de este viernes, según supo Montevideo Portal con fuentes policiales.
El hecho ocurrió en el barrio La Chancha, en Montevideo, alrededor de las 19:30. Según la información primaria, el efectivo pertenecía al Grupo de Reserva Táctica (GRT). Tanto los tres asesinatos como el suicidio se perpetraron con el arma reglamentaria.
Un delegado del sindicato policial está en camino al lugar del hecho.
Línea Vida: 0800 0767 *0767.
Línea de apoyo emocional: 0800 1920.
Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]