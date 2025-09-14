Alejandro Sánchez defendió “extensión” de tributos: “No es creación de impuestos nuevos”

Política

Montevideo Portal

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este sábado al proyecto de Ley de Presupuesto, que ingresó al Parlamento el pasado 31 de agosto.

En una nueva presentación de la extensa norma, en el Teatro El Galpón, el jerarca puso énfasis en los aspectos tributarios: “Creo que nosotros tenemos hoy una presión fiscal importante”.

“Las medidas impositivas que están contenidas en el Presupuesto evidentemente son sí extensión de impuestos que antes no se pagaban, no es creación de impuestos nuevos, y eso también me parece que es importante”, aseguró en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

Además, Sánchez indicó que “el país tiene una situación de casi más de US$ 1.000 millones” de déficit fiscal, el cual, “según las proyecciones que tenía el gobierno anterior en plena campaña electoral, decían que iban a ser mil millones de dólares menos”.

Las declaraciones del secretario de Presidencia contrastan con las del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien la semana pasada admitió que el gobierno creó un nuevo tributo al incluir el llamado “impuesto Temu” en el proyecto del Presupuesto.

“Hay un Presupuesto que toma como base el Presupuesto anterior, que fue el del carnaval electoral, y le suma US$ 140 millones y va a resumir un conjunto de temas que el presidente Yamandú Orsi denominó ‘la revolución de las cosas simples’. ¿Dónde está la mentira? Yo no la veo. Dijimos que no íbamos a generar nuevos impuestos, generamos uno que es el de Temu”, expresó el presidente de la coalición de izquierdas en rueda de prensa desde La Huella de Seregni.

La oposición ha sido crítica con el gobierno, asegurando que incumplió una promesa de campaña de no aplicar un aumento de impuestos. Sin embargo, desde el oficialismo aseguraban que no se trataba de un nuevo tributo.

Montevideo Portal