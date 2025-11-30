Policiales

Al menos cinco detenidos por desacato durante operativo por final entre Nacional y Peñarol

Montevideo Portal

La Policía detuvo a al menos cinco personas este domingo luego del partido en el que Nacional venció 1 a 0 a Peñarol para consagrarse campeón uruguayo.

Según confirmaron desde el Ministerio del Interior a Montevideo Portal en base a lo informado por Telenoche (Canal 4), las detenciones se realizaron por desacato a la autoridad policial.

El ministerio dispuso un operativo de seguridad con la participación de más de 877 efectivos policiales, con unidades de la Direcciones Nacionales de Guardia Republicana, Investigaciones, Policía Caminera, Educación Policial, Bomberos, Policía Científica, Centro de Comando Unificado, Fiscalización de Empresas, Aviación Policial y las Jefaturas de Policía de Canelones, Colonia, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo y San José.

El Jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, Kerman Da Rosa, señaló que el operativo se inició el pasado miércoles 26 de noviembre, con patrullajes preventivos en los alrededores del estadio, para detectar situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del evento.

