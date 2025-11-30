Fútbol uruguayo

Nacional se consagró Campeón Uruguayo al vencer 1-0 a Peñarol de forma agónica en el GPC

Nacional se consagró Campeón Uruguayo tras derrotar 1-0 a Peñarol sobre el alargue en el Gran Parque Central con un golazo agónico de Christian Ebere y cortó una sequía de dos temporadas sin coronarse.

El Tricolor salió a la cancha a imponer condiciones, con el objetivo de hacer pesar la localía desde el inicio. El equipo de Jadson Viera proponía un juego directo hacia sus delanteros, Maxi Gómez y Gonzalo Carneiro, quienes le ganaban los primeros duelos a la defensa aurinegra.

Ya en el comienzo hubo dos avisos, uno de Gómez y otro de Luciano Boggio, que empezaban a inclinar la cancha a favor de un Nacional que generaba desequilibrio con sus atacantes. La jugada del volante terminó siendo la más clara de Nacional en la primera parte: el remate, en inmejorable ubicación, terminó yéndose alto.

Apenas tuvieron que pasar cuatro minutos para que se dieran los primeros empujones entre jugadores tricolores y carboneros, a raíz de una falta de Nicolás López sobre Pedro Milans que terminó con el Diente como primer amonestado de la tarde.

Peñarol reclamó penal sobre Leo Fernández a los 8’ luego de que el enganche aurinegro terminara en el piso reclamando una infracción de Diego Romero, tras la que Matías Arezo y Julián Millán quedaron a los empujones.

Tras minutos de paridad, la superioridad volvió a ser del Tricolor, que generó un débil remate de López y más tarde un cabezazo de Carneiro que controló sin problemas el arquero chileno Brayan Cortés.

El trámite era típico de una final clásica: friccionado, entre cortado y con muchas protestas por parte de los protagonistas. Los dos dividían la pelota constantemente y, producto de las características de sus jugadores, no podían avanzar por bandas.

Nacional volvió a generar una situación a los 25’, cuando Oliva forzó a Cortés con un remate de media distancia que no generó mayores problemas en el golero.

Un desviado remate de Remedi fue la primera chance clara -aislada- de Peñarol, El volante argentino vio la amarilla más tarde por una infracción sobre Boggio a los 28’.

La jugada más clara del primer tiempo fue a los 33’ y la tuvo Matías Arezo, quien recibió un pase de Maxi Silvera y tuvo un control largo que no le permitió definir con comodidad. El delantero terminó rematando apenas ancho.

En la primera parte hubo tiempo para dos amonestados más en Nacional: Lucas Rodríguez (por una infracción sobre Maxi Silvera) y el ayudante técnico Ribair Rodríguez (tras protestas al juez Gustavo Tejera).

El 0-0 al término del primer tiempo reflejaba el chato trámite que pudo emparejar Peñarol con el paso de los minutos, con una jugada clara para cada lado y una polémica como lo más interesante hasta entonces.

Complemento

Jadson Viera y Diego Aguirre decidieron mandar a la cancha al segundo tiempo a los mismos 11 que comenzaron jugando el primer tiempo de cada lado. El complemento comenzó con un mano a mano malogrado por el Diente López, que definió ancho.

Aguirre mandó a la cancha a Leandro Umpiérrez por Remedi a los 56’, en la que fue la primera variante de la tarde, luego de una infracción del mediocampista (que estaba amonestado). En ese momento, Carneiro vio la amarilla por sujeciones a Trindade y el propio volante argentino, cuando la pelota no estaba en juego.

El juvenil aurinegro vio la amarilla por una falta sobre Lucas Rodríguez al minuto de haber ingresado.

Nacional llegó nuevamente a los 65’, cuando contragolpeó con Diego Romero iniciando y terminando la jugada. El lateral despejó de cabeza y, tras la elaboración colectiva con varios pases y una transición rápida, pisó el campo rival y fue habilitado por Gómez para sacar un zurdazo apenas ancho.

Sobre el final el trámite se tornó favorable a Peñarol, que empezó a ganar la mitad de la cancha y generó dos tiros libres de Leo Fernández que se perdieron afuera. Nacional, en tanto, parecía resignarse en el tiempo reglamentario y apostar sus energías al alargue.

Alargue y alegría tricolor

Para la prórroga, Jaime Báez suplantó a Arezo en Peñarol. En el amanecer del alargue, Sebastián Coates abría el marcador para Nacional, de cabeza tras una pelota quieta de Nicolás Rodríguez; sin embargo, el gol fue anulado por el VAR debido a un offside del capitán tricolor.

El Manya respondió con un lejano tiro libre de Leo Fernández que se perdió por encima del travesaño, y un potente disparo de Leandro Umpiérrez que pegó en el palo.

Previo al cierre del primer tiempo del alargue, Viera colocó tres cambios: Christian Ebere, Nicolás Lodeiro y Juan Pablo Patiño reemplazaron a Gonzalo Carneiro, Lucas Rodríguez y Emiliano Ancheta.

De cara al segundo chico, Stiven Muhlethaler sustituyó a Maxi Silvera en Peñarol.

El gol tricolor llegó a falta de poco más de cinco minutos para el cierre, cuando Christian Ebere forzó un error de Emanuel Gularte, le robó la pelota y sacó un potente disparo al primer palo para dacretar el 1-0.

NACIONAL 1-0 PEÑAROL

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta (100’ Juan Pablo Patiño), Sebastián Coates, Julián Millán (120’ Matías de los Santos) y Diego Romero; Luciano Boggio, Christian Oliva y Lucas Rodríguez (100’ Nicolás Lodeiro); Nicolás López; Gonzalo Carneiro (100’ Christian Ebere) y Maximiliano Gómez. DT: Jadson Viera.

Peñarol: Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Eric Remedi (56’ Leandro Umpiérrez), Ignacio Sosa y Jesús Trindade; Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera (106’ Stiven Muhlethaler) y Matías Arezo (91’ Jaime Báez). DT: Diego Aguirre.

Amarillas: 5’ Nicolás López (N), 28’ Eric Remedi (PEÑ), 39’ Ribair Rodríguez (ayudante técnico, N), 42’ Lucas Rodríguez (N), 56’ Gonzalo Carneiro (N), 59’ Leandro Umpiérrez (P), 69’ Luciano Boggio (N), 73’ Sebastián Coates (N), 88’ Leonardo Fernández (P), 91’ Ignacio Sosa (P y 99’ Nahuel Herrera (P).

Gol: 113’ Christian Ebere (N).

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitros: Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Agustín Berisso y Andrés Martínez. VAR: Diego Dunajec, Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló. Asesor: Jorge Daniel Orfila.



