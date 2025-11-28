Fútbol uruguayo

Policía desplegará 877 efectivos para la final entre Nacional y Peñarol en el GPC

El Ministerio del Interior dio a conocer este viernes los detalles del operativo de seguridad para la segunda final clásica de la Liga AUF Uruguaya, que se disputará el domingo desde las 16:30 horas, entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central.

El encuentro, que será determinante para definir el campeón del año, se disputará exclusivamente con público local, cuyos hinchas podrán ingresar desde las 13:30 horas.

El dispositivo de seguridad contará con la participación de más de 877 efectivos policiales e involucra unidades de la Direcciones Nacionales de Guardia Republicana, Investigaciones, Policía Caminera, Educación Policial, Bomberos, Policía Científica, Centro de Comando Unificado, Fiscalización de Empresas, Aviación Policial y las Jefaturas de Policía de Canelones, Colonia, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo y San José.

El Jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, Kerman Da Rosa, señaló que el operativo se inició el pasado miércoles 26 de noviembre, con patrullajes preventivos en los alrededores del estadio, para detectar situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del evento.

El día del partido

El domingo, el operativo se activará desde las 6:00 horas, pero iniciará formalmente a las 12:30 con el establecimiento de vallados y zonas de exclusión vehicular. El perímetro abarca las calles 8 de Octubre, Estero Bellaco, Monte Caseros y Pedro Olmida.

Además, se implementará un sistema de doble control de acceso:

- Primer anillo de control: instalación de pórticos previos a las puertas del estadio, donde se verificará entrada, documentación y se utilizarán cámaras de reconocimiento facial para impedir el ingreso de personas con acceso restringido.

- Segundo anillo: en las puertas de ingreso se realizará un nuevo control de entradas, documentos y reconocimiento facial.

Previamente, equipos K9 (caninos) de la Guardia Republicana inspeccionarán todo el estadio para garantizar la seguridad del recinto.

La Policía Nacional recomendó a su vez concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en los accesos y favorecer el ingreso ordenado y seguro. Además, informaron que se proveen operativos ante eventuales festejos posteriores al partido.

Al escenario se permitirá el ingreso con:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA o AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente, según coordinación previa.

• Banderas de hasta 2 x 1 metros.

• Termo y mate.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

No se permitirá el ingreso con:

• Fuegos artificiales, bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Objetos ofensivos o que puedan utilizarse como armas.

• Material racista, xenófobo o político que incite a la violencia.

• Objetos peligrosos, inflamables o que representen riesgo para la salud.

• Animales (salvo de asistencia para personas con discapacidad).

• Paraguas.

