Jugador de Deportivo Maldonado tuvo un siniestro de tránsito: espirometría dio positiva

Montevideo Portal
Un futbolista de Deportivo Maldonado protagonizó un accidente automovilístico en la madrugada de este domingo luego de lograr el ascenso a primera división, informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal.
Según detallaron, el siniestro ocurrió en la intersección de Román Guerra y Florida sobre las 04:50 horas, entre una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por un hombre de 33 años y una Peugeot, conducida por Matías Espíndola, mediocampista argentino de 22 años que se encuentra a préstamo en el equipo fernandino
Según informaron fuentes policiales, su espirometría dio positiva (0.5).
El conductor del vehículo resultó con politraumatismo costal, y fue trasladado. El futbolista resultó ileso.
Este no fue el único suceso ocurrido luego del ascenso, debido que se registraron incidentes entre las parcialidades de Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos tras el partido.
Según se observa en el video publicado por el medio Cadena del mar, el enfrentamiento lo causó un grupo de hinchas y “jugadores” del equipo carolino, que atacó a un vehículo con fanáticos fernandinos que estaban celebrando el ascenso.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]