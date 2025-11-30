Jugador de Deportivo Maldonado tuvo un siniestro de tránsito: espirometría dio positiva

Policiales

Un futbolista de Deportivo Maldonado protagonizó un accidente automovilístico en la madrugada de este domingo luego de lograr el ascenso a primera división, informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal.

Según detallaron, el siniestro ocurrió en la intersección de Román Guerra y Florida sobre las 04:50 horas, entre una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por un hombre de 33 años y una Peugeot, conducida por Matías Espíndola, mediocampista argentino de 22 años que se encuentra a préstamo en el equipo fernandino

Según informaron fuentes policiales, su espirometría dio positiva (0.5).

El conductor del vehículo resultó con politraumatismo costal, y fue trasladado. El futbolista resultó ileso.

Este no fue el único suceso ocurrido luego del ascenso, debido que se registraron incidentes entre las parcialidades de Deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos tras el partido.

Según se observa en el video publicado por el medio Cadena del mar, el enfrentamiento lo causó un grupo de hinchas y “jugadores” del equipo carolino, que atacó a un vehículo con fanáticos fernandinos que estaban celebrando el ascenso.

