Política

Ache Batlle no presentó declaración jurada de su esposo ante Jutep y el organismo reclama

La pareja de la vicecanciller presentó un escrito en el que manifestó estar dispuesto a realizarla, pero pidió que no fuera publicada.

La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, se suma a los dirigentes políticos que no presentaron la totalidad de los documentos de patrimonio ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

En concreto, según informa el semanario Búsqueda, la jerarca de Cancillería recibió un reclamo por parte del organismo para que presentara la declaración jurada de su pareja, el empresario Tomás Romay Buero, quien hasta el momento no lo hizo. La pareja de la vicecanciller presentó un escrito en el que manifestó que estaba dispuesto a hacerlo, pero con la condición de que se mantuviera en reserva y no fuera publicado en la página web, lugar donde figuran las de todos los jerarcas.

El semanario constata que la número dos de Cancillería presentó su primera declaración jurada ante la junta en abril del 2020. En esa instancia, declaró un patrimonio personal de $ 27.254.093, más de US$ 600.000, y aclaró que tiene separación de bienes por capitulaciones matrimoniales, por lo que no cuenta con “bienes gananciales”.

El semanario menciona que la declaración de Ache está firmada solo por ella y que el espacio donde tendría que ir la firma de su pareja está vacío, por lo que la Jutep le solicitó formalmente que entregara la información, algo que tendría que haber realizado en primera instancia, es decir, cuando ella presentó la documentación, según lo que está establecido por ley.

Es el artículo 12 de la Ley 17.060 el que obliga a las autoridades a hacer una declaración jurada del patrimonio personal y el de su pareja, una cuestión que comenzó a estar en el ojo de la polémica luego de que el senador del Partido Nacional Juan Sartori no presentara la de su esposa, Ekaterina Rybolovleva.

En declaraciones a Búsqueda por escrito, Ache aseguró que se trata de un “trámite en curso” y que tanto ella como su pareja “comparecieron en tiempo y forma”. Aclaró que ella presentó su declaración jurada y que su marido hizo lo mismo, pero que simplemente se amparó en la propia ley para pedir la reserva de sus datos.

La vicecanciller detalló además que su marido no es un empleado público y que están separados de bienes por capitulaciones matrimoniales, un factor que hace que no tenga potestades para “obligarlo a cumplir” con la declaración. “Pese a que él entiende que no estaría obligado, de buena fe compareció y expresamente manifestó estar dispuesto a presentar su declaración”, dijo.

Finalmente, la jerarca hizo referencia a las publicaciones de la Jutep en la web y criticó que no se esté subiendo una “versión resumida” de las declaraciones juradas, tal como lo establece la ley; actualmente, se están publicando en su integridad.

En el caso de Sartori, el legislador es objeto de una investigación por parte de la Jutep, iniciada en junio de este año, por no presentar en su Declaración Jurada de Bienes e Ingresos los datos sobre su esposa, hija del magnate ruso Dmitry Ryboloyev —propietario del AS Mónaco, club que compite en la liga francesa de fútbol y del que su yerno es vicepresidente desde diciembre—.

El 13 de julio se informó que la Jutep va a citarlo para “ver qué manifiesta”. En esa ocasión, la presidenta de la Jutep, María Susana Signorino, en comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, dijo: “Ya podría entenderse, en mi opinión, que es omiso a nuestras exigencias. Está incumpliendo la ley. No tengo presente que otro senador esté en esta situación. Las declaraciones juradas están publicadas en la página de la Jutep, o sea que ahí las pueden ver”.

En junio, en respuesta a un pedido de informes presentado por los senadores Eduardo Brenta, Amanda Della Ventura y Daniel Olesker, la Jutep afirmó que la situación del legislador encuadraba en la tipificación de “falta grave”.

Una vez que se hicieron públicas las declaraciones juradas de 15 senadores, disponibles en la web de la Jutep, Montevideo Portal informó que el legislador declaró un ingreso mensual de $ 161.778, lo que implica que solo reportó su sueldo de senador.