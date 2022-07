Presidenta de Jutep dice que Sartori está “incumpliendo la ley”: será citado a declarar

Política

María Susana Signorino consideró que el senador está siendo “omiso” ante las exigencias por no presentar la declaración jurada de su esposa.

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), María Susana Signorino, compareció este miércoles ante la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda, que se encuentra analizando la Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo y recibiendo organismos públicos y ministerios para obtener los diferentes planteos.

En este sentido, la titular de la Jutep informó que lo que pidieron es sólo un artículo en el que solicitan tres profesionales abogados y un contador para que el organismo tenga su propio staff de profesionales porque hasta el momento sólo cuenta con algunos que están en pase a comisión.

“Es decir, el organismo en sí, la Junta de Transparencia y Ética Pública no tiene profesionales propios, por lo tanto, es imprescindible contar con ellos. No se olviden que recibimos denuncias por presuntos casos de corrupción, falta de ética, la parte de asesoramiento a los organismos de toda la administración y en especial a la Justicia penal”, dijo Signorino en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

En otros temas, se refirió a la situación del senador del Partido Nacional Juan Sartori, quien se negó a presentar la declaración jurada de su esposa y fue motivo por el cual la Jutep inició un procedimiento investigativo. Según dijo, el legislador nacionalista “fue intimado varias veces” y ahora se pasará a la segunda etapa, que será la citación.

Signorino agregó que Sartori mantiene la postura de no presentar la declaración. “Se lo va a citar por primera vez y vamos a ver qué manifiesta”, comunicó, y agregó que posteriormente la resolución será comunicada a la Cámara de Senadores de forma presencial para discutir sobre si hay una omisión o no de Sartori.

“Ya podría entenderse, en mi opinión, que es omiso a nuestras exigencias. Está incumpliendo la ley. No tengo presente de que otro senador esté en esta situación. Las declaraciones juradas están publicadas en la página de la Jutep, o sea que ahí las pueden ver”, indicó.

Finalmente, consultada sobre si hay otras denuncias, Signorino respondió que “hay muchas”, algunas que ya están trabajando y otras que están “pendientes” porque solicitaron información y no se les había entregado, por ejemplo, en el caso del diputado y exministro de Turismo Germán Cardoso, aunque aclaró que recientemente recibieron datos del caso.

“Está en estudio porque muchas veces seguían trascendidos de prensa, pero nosotros tenemos que corroborar que lo que trascendió a la prensa es cierto porque si no, no podemos continuar con nuestro trabajo. No es ético”, concluyó.