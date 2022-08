La Junta de Transparencia y Ética Pública citará a Sartori el próximo 5 de setiembre

Política

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) citará al senador nacionalista Juan Sartori el próximo 5 de setiembre, según supo Montevideo Portal con fuentes vinculadas a la investigación.

El legislador es objeto de una investigación por parte de la Jutep, iniciada en junio de este año, por no presentar en su Declaración Jurada de Bienes e Ingresos los datos sobre su esposa, Ekaterina Rybolovlev, hija del magnate ruso Dmitry Ryboloyev, propietario del AS Mónaco, club que compite en la liga francesa de fútbol y del que su yerno es vicepresidente desde diciembre.

El 13 de julio se informó que la Jutep va a citarlo para “ver qué manifiesta”. En esa ocasión, la presidenta de la Jutep, María Susana Signorino, en comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, dijo: “Ya podría entenderse, en mi opinión, que es omiso a nuestras exigencias. Está incumpliendo la ley. No tengo presente que otro senador esté en esta situación. Las declaraciones juradas están publicadas en la página de la Jutep, o sea que ahí las pueden ver”.

En junio, en respuesta a un pedido de informes presentado por los senadores Eduardo Brenta, Amanda Della Ventura y Daniel Olesker, la Jutep afirmó que la situación del legislador encuadraba en la tipificación de “falta grave”.

Por su parte, el 15 de junio, el senador tuiteó: “Mi declaración jurada fue presentada por completo ante la Jutep. Es inconstitucional querer obligarme a exigirle a mi esposa, una persona jurídica diferente con la que tengo separación de bienes, a que presente nada. El FA y alguno más buscan circo político. No entro en el juego”.

“El aspecto de la norma referido a la declaración jurada de los cónyugues y concubinos, tras haberse asesorado con los principales abogados administrativos del país, concluyeron que ‘presenta una cantidad de problemas jurídicos’, que van desde un tema de género a un problema de inconstitucionalidad”, anunció previamente en un comunicado.

“Yo no puedo obligar a mi mujer a hacer algo, y peor aún, sancionarme a mí por una persona jurídica diferente, que no vive en el país, de la cual estoy separado de bienes y tiene todo el derecho de querer preservar su privacidad”, expresó Sartori inicialmente, y agregó que el hecho de que su mujer presente o no la declaración “escapa a su voluntad”.

Una vez que se hicieron públicas las declaraciones juradas de 15 senadores, disponibles en la web de la Jutep, Montevideo Portal informó que el legislador declaró un ingreso mensual de $ 161.778, solo reportando su sueldo de senador.