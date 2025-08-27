ANEP dejó sin efecto plan piloto de control de asistencia por reconocimiento facial

Locales

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dejó sin efecto el proyecto piloto en el Liceo José Luis Invernizzi de Piriápolis que implicaba el control de asistencia estudiantil a través de reconocimiento facial, según informó la diaria y confirmó a Montevideo Portal el presidente del Codicen, Pablo Caggiani.

El planteo había generado polémica, tanto en filas de la oposición como de sindicatos de la educación. El senador colorado Robert Silva presentó un pedido de informes en el Parlamento, con cuestionamientos sobre la base legal y los fundamentos técnicos del proyecto.

Asimismo, el diputado blanco Rodrigo Goñi reclamó dejar en suspenso la aplicación del plan piloto anunciado por ANEP para implementar dispositivos de control de asistencia mediante datos biométricos en estudiantes. En tal sentido, exigió a las autoridades que previamente se realice una evaluación de impacto y riesgos relacionados con la pérdida, filtración o uso indebido de datos biométricos que pueden implicar daños irreversibles sobre derechos y libertades fundamentales de los estudiantes.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) también expresó reparos al respecto. “¿Vigilancia o emancipación? La ANEP comenzará un plan piloto, en el liceo de Piriápolis, para controlar la asistencia de los alumnos mediante reconocimiento facial. Desde Fenapes estamos siguiendo con profunda sorpresa esta noticia que no fue informada en ningún ámbito bipartito y a la cual accedimos por trascendidos de prensa”, publicó en un comunicado.

El dirigente Andrés Bentancor aseguró que “esto se hizo un problema nacional” y que hoy esta situación tiene al sindicato en un “conflicto declarado”.

“De no saldarse de aquí al 1° de setiembre, que, creemos nosotros, es un tiempo razonable de una semana, [el conflicto] se va a seguir profundizando, ya con medidas más puntuales, como son las medidas de paro y ocupación”, declaró.

El propio Caggiani visitó el centro educativo de Piriápolis esta semana y, tras esto, dio declaraciones en las que se mostró contrario al uso de esta herramienta. “A priori la solución de la cámara no es amigable”, dijo en diálogo con Radio Monte Carlo.

