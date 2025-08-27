COFE no alcanzó acuerdo con gobierno por presupuesto: “Si cambian las reglas, es difícil”

Política

Montevideo Portal

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Poder Ejecutivo no alcanzaron un acuerdo por la negociación colectiva en el marco de la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto este miércoles.

Según afirmó el presidente del gremio, Martín Pereira, una delegación del sindicato fue a ver la redacción del preacuerdo al que se había llegado el martes y firmar el texto para luego discutirlo a nivel interno en la asamblea definida para este jueves. Sin embargo, el Ejecutivo “cambió la propuesta” y, así, “las condiciones del acuerdo”.

“Por eso hoy en día no tenemos acuerdo y parece difícil poder tenerlo”, manifestó en rueda de prensa.

Pereira detalló que “hubo un error en los números” que presentaron las autoridades de los ministerios de Economía y de Trabajo: una partida que “tenía un alcance de [unos] mil y algo de trabajadores” pasó a tener entre 5.000 y 5.500. “No podemos dejar a 4.000 trabajadores afuera de un planteo que había realizado el Ejecutivo y que estábamos trabajando para la asamblea de mañana”, aseveró el dirigente sindical.

“Es una partida salarial que se logró en el período pasado en la que los trabajadores que ingresaron a partir del 1º de enero de 2023 no la cobran y era regularizar a todos esos trabajadores [para] que la cobraran”, explicó el presidente de COFE. Así, la cifra que planteó el Ejecutivo este miércoles no alcanzaría a “ni una tercera parte de lo que se cobra”, reclamó Pereira.

En este marco, el gobierno y la confederación se volverán a reunir a las 10:30 de este jueves 28. “Nosotros le planteamos al gobierno que teníamos voluntad de llegar a un acuerdo, para eso trabajamos. Pero bueno, lamentablemente, si cambian las reglas de juego en el minuto final de partido, es muy difícil acordar”, valoró el dirigente.

El secretario general de COFE, Joselo López, acotó que hay poco margen de negociación de cara a este encuentro. “Estamos viendo, pero no le encontramos la vuelta”, dijo a Montevideo Portal.

Luego de dicho encuentro, COFE realizará una asamblea sobre las 13:00, donde se discutirá el estado de situación tras el encuentro con las autoridades del Ejecutivo. “Si no hay acuerdo, las medidas están arriba de la mesa”, declaró Pereira, y recalcó que “no se descarta” una nueva movilización: “Tenemos las manos libres para realizar las acciones sindicales que entendamos pertinentes”, concluyó.

