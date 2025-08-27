Polémica por escaneo facial en liceo de Piriápolis: Robert Silva reclama por “base legal”

Política

Ante la polémica que generó el proyecto piloto de asistencia estudiantil en el Liceo José Luis Invernizzi de Piriápolis por parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que implicará, a grandes rasgos el control de ingreso a través de cámaras, el expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) Robert Silva presentó un pedido de informes en el Parlamento.

En un documento dirigido a Carolina Cosse, presidenta del Senado, el legislador colorado presentó cuestionamientos sobre la base legal y los fundamentos técnicos del proyecto, así como del procedimiento de contratación presente y a futuro, sus costos, la seguridad y el resguardo de los datos de los estudiantes e involucrados, alternativas previas a poner en marcha el nuevo plan, la implementación y antecedentes internacionales.

En concreto, Silva pidió a la ANEP información sobre informes técnicos, académicos o de organismos especializados para avalar la pertinencia de utilizar el reconocimiento facial en centros educativos; si se realizó una licitación pública o abreviada para llevar adelante el proyecto; quiénes estarán detrás del nuevo plan; qué datos se recogen y almacenan —y dónde—; y qué organismos autorizaron la compra.

“Cuanto más avanzamos en el tema del reconocimiento facial de estudiantes de centros educativos públicos más nos preocupa”, escribió el expresidente del Codicen de la ANEP.

Asimismo, el diputado Rodrigo Goñi reclamó dejar en suspenso la aplicación del plan piloto anunciado por ANEP para implementar dispositivos de control de asistencia mediante datos biométricos en estudiantes. En tal sentido, exigió a las autoridades que previamente se realice una evaluación de impacto y riesgos relacionadoscon la pérdida, filtración o uso indebido de datos biométricos que pueden implicar daños irreversibles sobre derechos y libertades fundamentales de los estudiantes.

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) cuestionó, con ironía, el pedido de informes del senador colorado. “Nos alegra que haya recapacitado, doctor Silva, luego de que compartiera sin consentimiento en sus redes sociales, imágenes de estudiantes menores durante todo el período pasado, mientras usted era presidente de ANEP”, escribió el sindicato en su cuenta de X, que también se mostró en contra del proyecto.

El presidente del Codicen de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo en diálogo con Radio Monte Carlo, que “a priori la solución de la cámara no es amigable”.

La ANEP sostuvo que el objetivo del proyecto tiene que ver con “encontrar una forma ágil, rápida y segura de registrar quién va a clase, para que las autoridades tengan información precisa y en tiempo real sobre el ausentismo”.

“¿Vigilancia o emancipación? La ANEP comenzará un plan piloto, en el liceo de Piriápolis, para controlar la asistencia de los alumnos mediante reconocimiento facial. Desde la Fenapes estamos siguiendo con profunda sorpresa esta noticia que no fue informada en ningún ámbito bipartito y a la cual accedimos por trascendidos de prensa”, publicó la Fenapes en un comunicado.

En ese sentido, sostiene que “esta iniciativa vulnera la privacidad y las libertades individuales y afecta la soberanía de datos”, y que “el Estado cede este sensible terreno a empresas privadas”.

“La asistencia, objetivo al que obedece el plan, no es un dato técnico, sino un elemento de profundidad social: pobreza, trabajo adolescente, transporte, salud, pertenencia. Es la paradoja del control: se mide la ausencia con precisión, pero no se atienden sus causas. Por otra parte, pero no menos importante, en plena discusión presupuestal, entendemos que es necesario debatir la orientación de los recursos: se invierte en cámaras y software en lugar de cargos, transporte, alimentación, becas y equipos multidisciplinarios”, critica Fenapes.

Elsa Capillera, diputada suplente del Partido Colorado también criticó el planteo: “En los asentamientos, sin agua caliente… En los liceos, cámaras de reconocimiento facial… Prioridades. Control facial sí. Techo digno no. Así entienden la educación…”.

Por su parte, el diputado suplente Fabián Bravetti señaló los “riesgos” de este tipo de mecanismo, ya que implica “datos sensibles, que en Europa requieren consentimiento informado y opción de negarse”.

Uruguay estaría entrando en una zona gris, usando a los estudiantes como ‘conejillos de indias’ de soluciones tecnológicas que rozan el control y el uso de datos muy sensibles con riesgo de filtración y función ampliada”, afirmó.

Pablo Romero García, docente de la Universidad Claeh, opinó en la red social X que se trata de “un disparate que ya ha generado problemas en algunos países donde se aplica, incluso siendo declarado ilegal en Francia, donde se planteó un proyecto similar”.