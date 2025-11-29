“Visión de nuevo funcionamiento”: la explicación de Bergara por reestructura de TV Ciudad

Política

Montevideo Portal

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, afirmó que los cambios anunciados en TV Ciudad para 2026 no están vinculados a medidas de ahorro ni a un plan de ajuste, sino a una definición de la nueva dirección del canal sobre el rumbo de la programación.

El jerarca se refirió al tema en el programa Legítima defensa (Caras y Caretas TV), donde fue consultado por la preocupación generada entre los trabajadores ante la posibilidad de desvinculaciones y la finalización de varios ciclos.

Bergara sostuvo que las novedades de estos días de TV Ciudad “no responden a las medidas de ordenamiento financiero” de la comuna, sino que responden a una “visión de nueva programación y de nuevo funcionamiento que tiene el actual director”.

En ese sentido, señaló que el nuevo director de la señal, José María Ciganda, cuenta con “total libertad y a su vez total apoyo” y que la intendencia “no se involucra en cuestiones vinculadas a la gestión del canal y mucho menos a la programación y al tono informativo”.

El intendente explicó que la mayoría de los trabajadores del canal son funcionarios presupuestados desde la administración anterior, por lo que mantienen su relación laboral con la intendencia, e indicó que lo que está en juego es la continuidad de algunos contratos asociados a programas que no seguirán el próximo año.

“Lo que hay en los programas y en los ciclos son contratos que caen, a no ser que uno piense que una vez que hay un ciclo de un programa con determinados contratos tenga que durar para toda la vida, cosa que no pasa en ningún medio”, agregó.

A su vez, añadió que el director del canal ya planteó que “están cayendo contratos de profesionales que están en ciclos que se van a terminar en 2025” y que en su lugar habrá “los mismos u otros profesionales para los ciclos que se inician en 2026”.

En los últimos días, Adeom advirtió que podrían verse afectados alrededor de 30 trabajadores, lo que generó preocupación entre los equipos del canal. Bergara reconoció ese clima: “Es lógico que la gente esté preocupada de si va a tener o no la continuidad de su relación laboral: la mayoría la va a tener, y hay algunos que no”.

El intendente también se refirió al perfil editorial, ya que, durante la administración de Carolina Cosse, el canal adoptó un perfil más informativo con programas periodísticos, dejando un tanto de lado la rama cultural, su seña de identidad durante los años anteriores.

Bergara comentó que “va a seguir” la apuesta a que el canal tenga una “predominancia periodística”. “Lo que plantea Ciganda es tener un formato diferente de la propuesta periodística, que implica estar durante el día con cuestiones informativas y con un informativo central potente, o sea que de ninguna manera se debilita el carácter periodístico del canal. La apuesta periodística va a seguir firme”, señaló.

Montevideo Portal