“Túnel del humo”: Martinelli apuntó contra Negro y criticó operativo por “robo del siglo”

El exministro del Interior Nicolás Martinelli criticó fuertemente el operativo llevado adelante por el Ministerio del Interior el pasado 3 de febrero, que terminó con la detención de 11 personas que planeaban robar un banco a través de un túnel en Ciudad Vieja.

En un posteo realizado a través de su cuenta de X, Martinelli definió el accionar como “el túnel del humo”, alegando que el gobierno utilizó el procedimiento para “tapar operativos como el del clásico, que fallaron por todos lados”, refiriéndose al partido entre Nacional y Peñarol del pasado 2 de febrero, en el que ambas parcialidades ingresaron al Estadio Centenario objetos prohibidos, principalmente bengalas.

Además, Martinelli apuntó en contra de la intervención del ministerio en barrios como Cerro Norte, Marconi y la Cruz de Carrasco, marcados por “una escalada [de la violencia] que se viene agudizando”, y en donde “no hay ‘grandes operaciones’, ni anuncios rimbombantes, ni conferencias de madrugada”, escribió.

Por último, Martinelli cuestionó los resultados de la operación, que culminó con 11 personas imputadas por Fiscalía y sometidas a prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

“Se apura una ‘gran operación’, presentada como el ‘robo del siglo’, ante una tentativa de hurto, sin esperar a agarrarlos infraganti. Resultado: se debilita la prueba para Fiscalía y, si hay condenas, serán menores. Ni siquiera está claro qué iban a robar, [...] o si el túnel tenía otro objetivo”, concluye.

Durante su gira por China, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se había referido a la situación, destacando las tareas de inteligencia realizadas por la Policía. “Fui enterado ni bien se tuvo algún dato de que algo podía pasar. Estamos hablando de hace más de un mes. Por supuesto, aprovecho para reconocer a quienes trabajaron con tanta paciencia haciendo inteligencia”, dijo Orsi en declaraciones consignadas por Canal 4 y Canal 5.

El presidente contó también que lo llamaron sobre las 3 de la madrugada, hora de China, para darle a conocer que la Policía había logrado frustrar el intento de robo. “Valió la pena despertarnos a esa hora”, comentó.

Asimismo, el mandatario destacó que se pudo “evitar” que ocurriera algo que “iba a ser un golpe muy fuerte”.

