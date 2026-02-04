Fiscalía imputó a los 11 detenidos por el intento de robo al Banco República

Judiciales

Montevideo Portal

La Fiscalía de Estupefacientes de 4º turno imputó a los 11 detenidos por el intento de robo en la sede central del Banco República, según informaron desde el Ministerio Público.

A todos se les impuso una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación, indicaron desde Fiscalía.

A cinco de ellos se los imputó en calidad de autores, tres como coautores y otro más como cómplice por “la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación en grado de tentativa”.

En tanto, otro fue imputado en calidad de autor por “la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación agravado por utilizar un hogar como venta”. Finalmente, el restante también fue imputado en calidad de autor por el mismo delito que el anterior, aunque en su caso fue “en régimen de reiteración real” y con “un delito de porte y tenencia de armas de fuego y un delito de tráfico interno de municiones”.

La Policía logró frustrar el plan de los presuntos delincuentes y detener el túnel que estaban cavando en Ciudad Vieja (Montevideo). Tal como informáramos, se trata de cinco ciudadanos uruguayos, cuatro brasileños y dos paraguayos, y tenían una especie de centro de operaciones en una casa de El Pinar (Canelones).

Montevideo Portal