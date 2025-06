“Terminamos siendo el hazmerreír”: excandidato de Cabildo a la IM crítico con Perrone

Política

El apoyo de los dos diputados de Cabildo Abierto a artículos clave de la Rendición de Cuentas promovidos por el Frente Amplio generó una fuerte reacción de parte de los dirigentes de la oposición, principalmente del Partido Colorado y de la propia colectividad que lidera Guido Manini Ríos.

El excandidato cabildante a intendente de Montevideo en las últimas elecciones departamentales, Roque García, se mostró crítico con la decisión tomada por los legisladores y afirmó que es algo que “no le hace bien a la democracia representativa”.

“No me gustaría que lo hicieran con ninguno de los partidos. Está mal éticamente, rompen el pacto de la democracia representativa ni más ni menos. Él no tiene que preocuparse por el bien de la gobernabilidad”, dijo en diálogo con Montevideo Portal.

García criticó la justificación esgrimida por el diputado Perrone. “Él no puede salir a decir: ‘Yo voté esto porque a mí me parecía bien’. Ese no es un argumento; él no es un juez ni un editorialista, es un representante. La única forma que tiene para justificar su voto es decir: ‘Yo sé que mis representados quieren esto’”, señaló.

“Cabildo son sus votantes, no sus dirigentes; el partido crece cuando es fiel a sus votantes. Si vos te pasás por las partes lo que sabés que abajo están sintiendo, tendrás un estilo de liderazgo que en Uruguay es raro”, añadió.

Según publicó El Observador y confirmó posteriormente el propio Perrone en sus redes sociales, los votos cabildantes para la Rendición de Cuentas se acordaron semanas atrás en una reunión en Torre Ejecutiva con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

“Ahí es donde se burlan de nosotros. Al final, terminamos siendo el hazmerreír porque, si el Pacha lo considerara un interlocutor válido y serio, lo hubiera cuidado. Una cosa que me llama la atención es que esto lo arregló hace tres o cuatro semanas y muy posiblemente no estuvieran ni siquiera los números; o sea, básicamente, él aceptó votar algo porque le dijeron que había que votarlo”, sostuvo.

García opinó que el sentimiento de rechazo a la decisión de Perrone es “generalizado” entre los militantes, pero señaló que “es mucho más generalizado el pánico” de que “esta sea la impronta” en las votaciones futuras, sobre todo para aquellas “cosas importantes”.

Manini salió este jueves en defensa del partido ante las diversas críticas. “Los mismos que nunca se atrevieron a enfrentarse al avance disolvente en nuestra sociedad se animan a criticar a los únicos que hablamos claro... ¡Cínicos e hipócritas!”, tuiteó.

“Manini, como líder del partido, se debe a lo que sus votantes piensan. El peso político que tiene lo tiene por los votos que sacó en aquellas condiciones. Se debe a esos votantes, incluso a los que hoy podrían no volver a votarlo”, sentenció García.