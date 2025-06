“¡Cínicos e hipócritas!”: Manini respondió con dureza a los críticos de Cabildo Abierto

Política

Tras los cuestionamientos por los votos que Cabildo Abierto dio al Frente Amplio durante la votación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes, Guido Manini Ríos publicó un fuerte mensaje en redes sociales, dirigido a quienes lo acusan de romper la lógica de la coalición.

“Posan de opositores intransigentes y luchadores por la democracia los mismos que nos criticaron por no haber homenajeado al PCU [Partido Comunista de Uruguay] en su centenario”, escribió Manini este jueves en su cuenta de X.

En la misma publicación, el líder cabildante continuó con una dura crítica hacia sectores que, según él, no han tenido firmeza para enfrentar lo que considera una agenda disolvente en la sociedad. “Los que no apoyaron el voto secreto y la no retención de la cuota sindical, los que no cambiaron los programas de estudio que tuercen la mente de nuestros hijos, los que defienden y militan la ideología de género”.

“Los mismos que nunca se atrevieron a enfrentarse al avance disolvente en nuestra sociedad se animan a criticar a los únicos que hablamos claro... ¡Cínicos e hipócritas!”, sentenció.

Consultado por Montevideo Portal, el exsenador Guillermo Domenech respaldó la publicación de Manini y negó que haya habido un acuerdo con el Frente Amplio.

“Se trata de que nos manejamos con independencia en pos de lo que entendemos mejor para la gente", afirmó Domenech.

El exlegislador también enfatizó que el partido actúa según sus propios principios, y no al servicio de ninguna fuerza política. “No nos interesa ser instrumento al servicio de los intereses de otros”, dijo.

La posición de Cabildo Abierto generó malestar en algunos sectores de la coalición, que esperaban un voto alineado con su postura. Sin embargo, desde filas cabildantes aseguran que su conducta responde a una línea de coherencia y no a acuerdos partidarios.

