“Templanza” y “firmeza” o “cero empatía” y “dudas”: dos visiones ante lo dicho por Lacalle

Figuras de todos lados del espectro político se manifestaron en redes sociales para dar su opinión de la conferencia de prensa brindada por el presidente Luis Lacalle Pou sobre el caso del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, a raíz de los audios difundidos de las conversaciones entre el excanciller Francisco Bustillo y la exvicecanciller Carolina Ache.

Oficialismo

En líneas generales, desde la coalición de gobierno se respaldó al presidente luego de sus declaraciones a los medios.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, consideró que el presidente “fue claro” en su discurso y aseguró que ahora el Gobierno sigue “para adelante”.

El presidente fue claro.

Laura Raffo, líder del sector Sumar dentro del Partido Nacional (PN), aseguró que Lacalle mantuvo “templanza y serenidad, como siempre lo ha hecho”. “Este gobierno seguirá trabajando con el foco puesto en mejorar la calidad de vida de los uruguayos”, escribió la economista.

Nuestro presidente informó a la población con templanza y serenidad, como siempre lo ha hecho.



Por su parte, el senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini aseguró que “nunca hubo crisis institucional” y expresó que “la casa está en orden”, luego de —días atrás— sostener que la situación era “muy grave” y podía afectar al Gobierno “si no se reacciona correctamente”.

Hay Presidente!!

Nunca hubo crisis Institucional.

Ya no hay crisis política.

La casa en orden.

El también precandidato, pero del Partido Colorado (PC), Gabriel Gurméndez, aseveró que el jerarca “actuó con firmeza”.

La diputada del mismo partido, María Eugenia Roselló, opinó que Lacalle Pou tuvo “profunda determinación y firmeza” y deseó éxitos a las nuevas autoridades del gabinete que rearmó el mandatario. Por su parte, el diputado blanco Rodrigo Blás defendió que el presidente dio la cara “poniendo las cosas en su lugar”. “Nos hacemos cargo”, aseveró.

Finalmente, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, celebró como una “buena noticia” que hayan renunciado los jerarcas involucrados en el caso. Informó, además, que su partido reunirá a su mesa política el próximo martes 7 “para analizar y evaluar las explicaciones brindadas hoy por el presidente”.

La sustitución de los jerarcas involucrados en los hechos de pública notoriedad es una señal positiva y está de acuerdo a lo que planteamos desde un primer momento.

Oposición

Por el otro lado, desde el Frente Amplio (FA) la conferencia de prensa dejó sabor a poco.

Los senadores Liliam Kechichian, Charles Carrera, Alejandro Pacha Sánchez, Mario Bergara y Silvia Nane enfatizaron en que Lacalle Pou tuvo “cero empatía”, evadió responsabilidades, mintió y dejó “demasiadas dudas”. Sebastián Sabini, también senador, señaló que “el pueblo uruguayo merece explicaciones”.

Cero autocrítica.

Soberbia en su grado más extremo.

La gente estaba esperando que el presidente se sincere y se haga cargo, pero Lacalle prefirió evadir responsabilidades y seguir negando la realidad.

De la conferencia nos quedan demasiadas dudas.

El exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, desmintió la afirmación de Lacalle acerca del pasaporte a Marset y sostuvo que no se debía entregar el documento. Tanto él como la diputada Bettiana Díaz cuestionaron, así, por qué liberaron al narcotraficante y “terminar en esta situación” por ese pasaporte.

“Había que darlo igual” dice Lacalle. No es así.



Por ej, aplicar el art 34 del Dec.129/014, y otorgar a Marset un doc. 'Válido directo a la República x un sólo viaje'

(Preg 6 de interpelación de @Mario_Bergara)



El Presidente hizo poco. Se limitó a aceptar 4 renuncias (ni siquiera los destituyó)

Eso si, se garantizó de alinear al General y deshacerse de los ministros de la 71 que tenía en el gabinete

Primero las personas, después el partido y que el país se arregle.

Asimismo, en un audio de difusión enviado por Pacha Sánchez al que accedió Montevideo Portal, el senador critica la “enorme incongruencia” de aceptarle las renuncias a los jerarcas de las secretarías de Estado y, al mismo tiempo, asegurar que “no cometieron nada malo” y “decir que no pasó nada”.

“El presidente no encomendó una investigación a fondo, para llegar al hueso; es lo que esperábamos. No solo que acepte renuncias de jerarcas que han estado involucrados en reuniones y organizaciones para destruir pruebas y ocultar información al Parlamento, para evitar que se conozcan las comunicaciones entre ellos donde se demuestra claramente que había conocimiento mientras se tramitaba el pasaporte de Marset de las altas autoridades de que era un narcotraficante peligroso. No, de eso no dijo nada. Recurrió, fiel a su estilo campechano, a hablar de un montón de hechos secundarios, pero no se refirió a los temas de fondo […] No dijo es por qué [el pasaporte] fue exprés, por qué fue tan rápido, por qué fueron tan apurados”, criticó el legislador frenteamplista.

De esta manera, Sánchez concluyó que la oposición debe “transformar esa tristeza en esperanza” de que “es necesario que la honradez vuelva al gobierno”.

Así, finalmente, Sánchez adelantó —al igual que el presidente del FA, Fernando Pereira, horas antes— que la oposición realizará “más acciones” en torno a este discurso, ya que este domingo la coalición de izquierdas se reunirá y dará una posición institucional al respecto.

