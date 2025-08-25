Política

“Somos responsables; sociedad y Estado”: el “mea culpa” de Orsi por suicidio de policía

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió este lunes a la muerte de una funcionaria policial de 28 años y su bebé de dos meses, luego de que la madre saltara al vacío desde un sexto piso en Pocitos, Montevideo.

Luego de la celebración de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia en Florida, dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), que el suicidio “es un problema nacional”.

“Es un caso terrible”, expresó el mandatario y se preguntó “qué tanto el Estado estaba atendiendo esa situación”. “Somos responsables, como sociedad y Estado”, aseguró.

En ese sentido, Orsi puntualizó que las personas que trabajan en el área de salud mental en el Estado “reconocen estar presentes”.

“Falta mejorar las políticas públicas sin duda. Una mea culpa tenemos que hacer”, sentenció el presidente.

Tal como informáramos, el hecho ocurrió en la noche del pasado viernes 22. La trabajadora estaba con sus tres hijas cuando se descompensó e intentó tirarse con todas; la mayor, de 12 años, logró huir y sacar a su hermana de 3 años de los brazos de su madre.

La funcionaria policial se encontraba certificada hace aproximadamente tres años.

Se encuentra a cargo del hecho el fiscal de Flagrancia de quinto turno, Diego Pérez. En tanto, un juez dispuso la entrega de las hijas a una familiar responsable y que sean llevadas provisoriamente al Hospital Policial. Ambas son atendidas por el equipo del Cavid en coordinación con INAU.

Montevideo Portal