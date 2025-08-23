Negro lamentó muerte de policía y su bebé y convocó a “reunión urgente” por salud mental

Política

El ministro del Interior, Carlos Negro, se expresó en la tarde de este sábado a raíz de la doble muerte de una funcionaria policial de 28 años y su bebé de dos meses luego de que la madre saltara al vacío desde un sexto piso en Pocitos, Montevideo.

“Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestra agente y su pequeña hija. A su familia y compañeros nuestra solidaridad, sepan que no vamos a dejarlos solos”, aseveró el secretario de Estado a través de un tuit.

De esta manera, añadió que están “acompañando” con los servicios del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID), junto a Sanidad Policial. “Convocamos a una reunión urgente con nuestros equipos de salud mental y Dirección de Género para evitar que esto vuelva a suceder”, aseguró el exfiscal de Homicidios.

Tal como informáramos, el hecho ocurrió en la noche del pasado viernes 22. La trabajadora estaba con sus tres hijas cuando se descompensó e intentó tirarse con todas; la mayor, de 12 años, logró huir y sacar a su hermana de 3 años de los brazos de su madre.

La funcionaria policial se encontraba certificada hace aproximadamente tres años.

Se encuentra a cargo del hecho el fiscal de Flagrancia de quinto turno, Diego Pérez. En tanto, un juez dispuso la entrega de las hijas a una familiar responsable y que sean llevadas provisoriamente al Hospital Policial. Ambas son atendidas por el equipo del Cavid en coordinación con INAU.

En la mañana de este sábado, el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac) lamentó la noticia. “Desde el más profundo dolor, nuestro pésame a su familia y compañeros”, escribió en Facebook. “Al Estado, recordar la responsabilidad de llegar a todos los compañeros, donde quiera que estén, y en la situación que estén, para honrar los compromisos asumidos y luchar con todo lo que se tenga”, añadió el Sidepac.

Línea Vida: 0800 0767 o *0767

Línea de apoyo emocional: 0800 1920

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.