Partido Nacional será “custodio” de que gobierno cumpla promesas de campaña, según Delgado

Política

Montevideo Portal

El Partido Nacional realizó una breve sesión este lunes en la Casa de Timoteo Aparicio en Florida por la Declaratoria de la Independencia, que se conmemora con un feriado todos los 25 de agosto.

Allí, en rueda de prensa, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, se refirió a un par de temas de actualidad. Primero, habló sobre la polémica por la situación de Álvaro Danza, presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), a quien la oposición acusa de violar la Constitución por ejercer su cargo en el organismo y en mutualistas.

“Es un proceso que se está dando la designación” en el directorio de ASSE, dijo Delgado, en referencia a que la oposición aún no tiene ocupado el cargo de contralor en el organismo.

“No dan garantías hoy de que en esa institución se trate una situación que va más allá de lo ético”, expresó el exsenador, y agregó que existen “incompatibilidades legales” que el partido “sigue estudiando”.

Consultado por la ley de presupuesto que el gobierno presentará esta semana, Delgado afirmó que, “como todavía el presupuesto no está presentando, [prefieren] ser cautos”.

Asimismo, manifestó que el Partido Nacional tendrá una “posición firme” como “custodio de que se cumpla aquello con lo que se prometió en la campaña electoral, porque hay que ser coherentes”.

“Sobre todo con algunos compromisos que todos asumimos”, comentó el dirigente blanco.

Montevideo Portal