“Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance”, dijo fiscal por asesinato de niños

La fiscal del caso de Andrés Morosini, el hombre que raptó a sus dos hijos y cuyos cadáveres fueron hallados en Río Negro este viernes, aseguró que “se hizo todo lo que fue posible realizar” en esta situación.

“Estamos todos consternados. Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance desde el minuto uno”, dijo Paula Goyeni en rueda de prensa, consignada por Telenoche (Canal 4).

En tal sentido, aseguró que se trabajó “de manera conjunta [y] constante” con la Policía.

“Lamentamos el desenlace que no esperábamos. […] Es un momento muy difícil; es muy dura la situación”, aseveró la funcionaria del Ministerio Público.

Tal como informáramos, los cadáveres de Morosini y sus hijos estaban dentro del auto del hombre, a tres metros de profundidad en el cauce del arroyo Don Esteban, en Río Negro. Desde la tarde de ayer jueves, las búsquedas se habían concentrado en ese sector, ubicado sobre la ruta 20, en el departamento de Río Negro, cerca de la localidad de Young.

