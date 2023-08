“Se acabó el Fapit”: Pereira ironizó sobre el ingreso de Ripoll al Partido Nacional

Política

Este miércoles, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue entrevistado en el programa Primera mañana de radio El Espectador. En el reportaje se abordaron varios temas, y entre ellos la propuesta emanada desde el Pit-Cnt con el fin de someter a plebiscito la reforma de seguridad social diseñada por el gobierno. Dicha iniciativa dividió aguas en el Frente Amplio, ya que algunos partidos de la coalición de izquierda manifestaron su apoyo y otros se expresaron en oposición.

“Nosotros tenemos una posición, y es que, si gana el Frente Amplio en 2024, al otro día se va a convocar un gran diálogo social”, expresó el líder frenteamplista, resumiendo la que, de momento, es la postura oficial de su partido. En ese diálogo que se iniciaría si comenzara un gobierno de su partido, buscarían los consensos para modificar la reforma establecida por el actual. “Una ley modifica otra ley”, enfatizó.

Durante la entrevista, se señaló a Pereira que el proyecto de la central sindical incluye la derogación del ahorro jubilatorio privado (AFAP). El rechazo de la izquierda y de los sindicatos a ese sistema nació en simultáneo con su implantación, en la década de 1990. Pese a ello, durante los tres períodos de gobierno del Frente Amplio, nunca se planteó la derogación.

“En su momento hubo diferencias y discusiones sobre las AFAP”, dijo Pereira. “Y aunque nunca se consideró formalmente una derogación, las cosas cambian”, manifestó.

Por esa razón, desde el Frente Amplio se espera analizar la propuesta de plebiscito en un gran plenario nacional “no antes de noviembre”, tiempo en el que —supone Pereira— la iniciativa de la central sindical será “algo más que titulares”.

Por eso, insistió en que, más allá de las divisiones que se produjeron tras el anuncio de impulsar un plebiscito, hay puntos en común sobre los que trabajar dentro del partido.

“Hay cosas que nos unen: estamos en contra de la reforma hecha en el gobierno de Lacalle, todo el Frente Amplio, sin ninguna diferencia. Hay una crítica a esa ley desde el movimiento sindical, y luego un procedimiento en el que yo creo que el Frente Amplio no debería haberse metido”, consideró. “El Pit-Cnt tiene autonomía, y el Frente Amplio también, al igual que el resto de las organizaciones sociales”, y “cuando hay disensos dentro del partido hay que administrarlos”.

En cuanto a la posible “interferencia” de un plebiscito que, en caso de llevarse a cabo, se superpondría con las elecciones nacionales, Pereira minimizó el riesgo de que eso pasara una factura política. Sobre ello, recordó que “en todas las campañas electorales hubo algún plebiscito”.

“No creo que pase nada importante. Nosotros veníamos trabajando en una campaña para poner en suspenso la ley, ahora se trata de administrar este disenso”, incidió.

¿FA-PIT y PN-PIT?

Entrevista adelante, Pereira se refirió a quienes no logran separar su antiguo rol de dirigente sindical de su actual cargo en el Frente Amplio, y rechazó la idea de identificar a las organizaciones sociales con partidos políticos.

“Yo no estoy más en el Pit-Cnt, no opino sobre el Pit-Cnt, pero no desconozco que tengo en el movimiento sindical a mis mejores amigos. No obstante, tanto el movimiento sindical como la política tienen la madurez para no intercambiar”.

Por eso, rechazó “esa ridiculización del FA-PIT”, término acuñado en redes sociales y cuyo uso se ha extendió a personalidades de la política, como es el caso de la senadora Graciela Bianchi.

“Ahora con el ingreso de Valeria Ripoll [al Partido Nacional], ¿vamos a hablar del ‘Partido Nacional-Pit’? Claro que no, porque no es verdad”, dijo. “Se terminó el FA-PIT, la gente no cree en esas locuras”, sentenció.

En cuanto a la salida de Ripoll de la dirigencia de Adeom para unirse filas del Partido Nacional, Pereira consideró que “tiene todo el derecho del mundo”.

“Yo siempre defendí que los dirigentes sindicales, los médicos, los periodistas, los analistas, etcétera, tienen derecho a hacer política, incluso en el ejercicio de su tarea sindical. Yo no lo hice, no integré la dirección de ningún partido”, añadió.

“El Partido Nacional siempre tuvo dirigentes sindicales, y en algún momento contó con algunos de los más importantes del país. Y es verdad lo que dice sobre Ripoll de que buena parte de los dirigentes sindicales en el interior son del Partido Nacional. Lo que pasa es que acá, con cierta ignorancia de lo que es el movimiento sindical, se dice que es ‘más o menos lo mismo’ que el Frente Amplio, y es un disparate”. Sobre ese punto, Pereira recordó que la organización sindical nuclea a unas 400.000 personas, y que si estas se identificaran con el partido que preside “seríamos siempre mayoría total”.

De la ciudad al campo

En el reportaje, Pereira recordó la reciente experiencia denominada “El Frente Amplio te escucha”, que incluyó más de 300 instancias de diálogo con la ciudadanía en todo el país.

“De esa experiencia quedo claro que el Frete Amplio no puede estar despegado de su base social, que no se limita a trabajadores, estudiantes y jubilados: también está en el agro”, aseveró.

Sobre ello, explicó que durante las instancias de “El Frente Amplio te escucha”, la relación con el campo surgió como un debe. “A veces nos critican por la seguridad y por cierta soberbia de ni escuchar planteos concretos, como por ejemplo del sector agropecuario”.

“La percepción del agro como algo vinculado a la derecha, si es que alguna vez la tuvimos, tiene que cambiar”, reconoció.

Como Droopy

“Una característica de Lacalle que uno puede notar es que está en todos lados. Después te podrá gustar o no dónde está, si está bien que le dé un pabellón nacional a quien va al Bailando y no escuche a Onajpu”, dijo en referencia al encuentro que el mandatario mantuvo la semana pasada en la residencia de Suárez con la modelo Fernanda Sosa.

“Todo eso es discutible, lo que no se discute es que va a todas partes del país. Esto que está haciendo Lacalle es algo a revisar. Yo no digo que el presidente tiene que estar en todas partes, pero el gobierno sí deber estar en todos los sitios”, afirmó.