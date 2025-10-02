“Rápida liberación”: Lubetkin se reunió con familias de uruguayos en flotilla interceptada

Política

El canciller de la República, Mario Lubetkin, se reunió este jueves con familiares de los tres uruguayos que fueron detenidos mientras viajaban en una flotilla humanitaria con destino a la Franja de Gaza.

“Me reuní con familiares de los uruguayos integrantes de la flotilla detenidos ayer. Intercambiamos informaciones y opiniones para poder avanzar hacia una rápida liberación”, expresó el canciller.

El gobierno uruguayo expresó su “seria preocupación” por la interceptación por parte de Israel de más de 40 buques que forman parte de la Flotilla Global Sumud.

A través de un comunicado de Cancillería, el gobierno se expresó acerca del episodio de los barcos que llevaban ayuda humanitaria para “una población devastada por los ataques militares y la hambruna”.

En los barcos, que partieron de Barcelona a inicios de setiembre, viajan personas de más de 40 nacionalidades y, según confirman organizaciones sociales uruguayas cercanas a la misión internacional, los uruguayos son la capitana Ana Zugarramurdi y los militantes Rodrigo Ciz y Romina Gallini.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “ha venido siguiendo de cerca la situación de la flotilla” y ha estado “en contacto directo” con los tres uruguayos que forman parte de este esfuerzo humanitario y con algunos de sus familiares.

También se ha comunicado con Cancillerías de países cuyos nacionales integran la flotilla y con autoridades israelíes “a efectos de garantizar la protección diplomática y consular correspondiente”, indica el texto difundido en la noche de este miércoles.

“Ante esta situación, el gobierno uruguayo insta al israelí a que se respete la integridad física y la seguridad de los integrantes de esta iniciativa y reitera el llamado a que se respete el derecho internacional humanitario”, finaliza el documento.