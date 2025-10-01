Internacionales

Israel interceptó barcos de ayuda humanitaria que iban a Gaza y les ordenó cambiar rumbo

La Marina de Israel ordenó este miércoles cambiar de rumbo a la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y los activistas a bordo explicaron estar rodeados por barcos de guerra israelíes.

La flotilla Global Sumud (“sumud” significa “resiliencia” en árabe), que partió de Barcelona a inicios de setiembre, se presenta como una “misión pacífica y no violenta” y cuenta con unos 45 barcos con centenares de militantes propalestinos procedentes de más de 40 países.

La flotilla navegaba este miércoles por el mar Mediterráneo frente al litoral egipcio e iba rumbo a las costas de la Franja de Gaza, donde Israel lleva a cabo una ofensiva en represalia por el ataque del movimiento islamista terrorista Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

“La Marina israelí se ha puesto en contacto [...] con la flotilla y les ha pedido que cambien de rumbo”, indicó el ministerio de Exteriores de Israel en un comunicado.

“Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y que está violando un bloqueo naval legítimo”, añadió.

Los activistas que participan en esta operación, entre ellos el brasileño Thiago Avila, dijeron estar “rodeados por buques de guerra israelíes”, según varios comunicados y declaraciones en Instagram, e indicaron que la intercepción tuvo lugar cuando solo quedaban 81 millas náuticas para llegar a Gaza.

Por su parte, el canciller francés, Jean-Noël Barrot, dijo que los barcos están “siendo abordados por las autoridades israelíes”, y pidió que Israel garantice “la seguridad de los participantes”.

La activista sueca Greta Thunberg, la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau figuran entre los participantes de la misión, que busca “romper el bloqueo a Gaza” y suministrar “ayuda humanitaria a una población asediada y enfrentada a la hambruna y el genocidio”.

Tras partir de España, la flotilla se detuvo 10 días en Túnez antes de retomar el viaje el 15 de setiembre.

Durante la jornada, uno de los barcos principales de la flotilla, el “Alma”, “fue rodeado agresivamente por un buque naval israelí durante varios minutos”, indicó el grupo en el comunicado.

“Poco después, el mismo buque repitió las mismas maniobras de hostigamiento contra el Sirius por un período prolongado, antes de alejarse”, agregó el grupo.

También llegó “un barco patrullero militar con una enorme luz apuntada a nosotros”, comentó la legisladora izquierdista francesa Marie Mesmeur.

“Protección”

Por su parte, el gobierno español sugirió a la flotilla no acercarse a las aguas designadas por Israel como zona de exclusión, y destacó que el buque que había enviado para asistirlos eventualmente no entraría en esa zona.

“Nosotros les hemos pedido a la Flotilla (...) que por favor no entraran porque la prioridad absoluta es su seguridad en estos momentos”, indicó el ministro de Transformación Digital, Óscar López, en la televisión pública española.

Según el ministro, “lo que no va a hacer ese barco español es cruzar esa frontera porque nos llevaría a una situación que creo que todo el mundo puede entender su gravedad”.

Italia también envió un buque militar para garantizar la seguridad de la flotilla, tras el ataque con drones que esta sufrió la madrugada del 24 de septiembre y que fue denunciado por la ONU y la Unión Europea.

La flotilla dijo haber sido atacada con drones en dos ocasiones anteriores cuando se encontraba haciendo escala en Túnez, el 9 de septiembre.

La fragata italiana se detuvo también en la zona “crítica” a 150 millas náuticas de Gaza, y el martes pidió por radio a los activistas de la flotilla que abandonaran su misión, que se expone a ser interceptada por las fuerzas israelíes.

Sudáfrica pidió “la protección” de la flotilla, considerando que “la seguridad y la integridad física de los participantes desarmados es de suma importancia”.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó también que “no representan un peligro, ni una amenaza para Israel” y añadió antes del consejo europeo de Copenhague: “Espero que el gobierno de Netanyahu tampoco represente una amenaza para esta flotilla”.

AFP