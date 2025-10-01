Al menos tres uruguayos viajaban en misión propalestina a Gaza interceptada por Israel

Internacionales

Al menos tres de los tripulantes de la flotilla Global Sumud —una “misión pacífica y no violenta” que desplegó 45 barcos con centenares de militantes propalestinos y que fue detenida por la Marina israelí este miércoles— son uruguayos.

En los barcos, que partieron de Barcelona a inicios de setiembre, viajan personas de más de 40 nacionalidades y, según confirman organizaciones sociales uruguayas cercanas a la misión internacional, los uruguayos son la capitana Ana Zugarramurdi y los militantes Rodrigo Ciz y Romina Gallini.

El gobierno de Israel ordenó este miércoles cambiar de rumbo a la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria con barcos de guerra.

La acción se dio este miércoles en el mar Mediterráneo frente al litoral egipcio.

“Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y que está violando un bloqueo naval legítimo”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en un comunicado.

Los activistas que participan en esta operación dijeron estar “rodeados por buques de guerra israelíes”, según varios comunicados y declaraciones en Instagram, e indicaron que la intercepción tuvo lugar cuando solo quedaban 81 millas náuticas para llegar a Gaza.

La activista sueca Greta Thunberg, la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau figuran entre los participantes de la misión, que busca “romper el bloqueo a Gaza” y suministrar “ayuda humanitaria a una población asediada y enfrentada a la hambruna y el genocidio”.

Tras partir de España, la flotilla se detuvo 10 días en Túnez antes de retomar el viaje el 15 de setiembre.

Durante la jornada, uno de los barcos principales de la flotilla, el Alma, “fue rodeado agresivamente por un buque naval israelí durante varios minutos”, indicó el grupo en el comunicado.

“Poco después, el mismo buque repitió las mismas maniobras de hostigamiento contra el Sirius por un período prolongado, antes de alejarse”, agregó el grupo.

También llegó “un barco patrullero militar con una enorme luz apuntada a nosotros”, comentó la legisladora izquierdista francesa Marie Mesmeur.

