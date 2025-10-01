Cancillería está “en contacto directo” con uruguayos de flotilla humanitaria interceptada

Política

El gobierno uruguayo expresó su “seria preocupación” por la interceptación por parte de Israel de más de 40 buques que forman parte de la Flotilla Global Sumud.

A través de un comunicado de Cancillería, el gobierno se expresó acerca del episodio de los barcos que llevaban ayuda humanitaria para “una población devastada por los ataques militares y la hambruna”.

Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que “ha venido siguiendo de cerca la situación de la flotilla” y ha estado “en contacto directo” con los tres uruguayos que forman parte de este esfuerzo humanitario y con algunos de sus familiares. También se ha comunicado con Cancillerías de países cuyos nacionales integran la flotilla y con autoridades israelíes “a efectos de garantizar la protección diplomática y consular correspondiente”, indica el texto difundido en la noche de este miércoles.

“Ante esta situación, el gobierno uruguayo insta al israelí a que se respete la integridad física y la seguridad de los integrantes de esta iniciativa y reitera el llamado a que se respete el derecho internacional humanitario”, finaliza el documento.

