Cancillería está “en contacto directo” con uruguayos de flotilla humanitaria interceptada

El ministerio afirmó que se comunicó con autoridades israelíes e insta “a que se respete la integridad física” de los tripulantes.

01.10.2025 21:18

El gobierno uruguayo expresó su “seria preocupación” por la interceptación por parte de Israel de más de 40 buques que forman parte de la Flotilla Global Sumud.

A través de un comunicado de Cancillería, el gobierno se expresó acerca del episodio de los barcos que llevaban ayuda humanitaria para “una población devastada por los ataques militares y la hambruna”.

Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que “ha venido siguiendo de cerca la situación de la flotilla” y ha estado “en contacto directo” con los tres uruguayos que forman parte de este esfuerzo humanitario y con algunos de sus familiares. También se ha comunicado con Cancillerías de países cuyos nacionales integran la flotilla y con autoridades israelíes “a efectos de garantizar la protección diplomática y consular correspondiente”, indica el texto difundido en la noche de este miércoles.

“Ante esta situación, el gobierno uruguayo insta al israelí a que se respete la integridad física y la seguridad de los integrantes de esta iniciativa y reitera el llamado a que se respete el derecho internacional humanitario”, finaliza el documento.

