“Que se entere todo el mundo”: expresidente de Casa de Galicia anuncia que divulgará chats

El lunes último, el fiscal especializado en Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, archivó las 12 denuncias que el Ministerio de Salud Pública había presentado contra el expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias. Sin embargo, el capítulo legal del affaire de la desaparecida mutualista no termina. Rodríguez adelantó que pedirá la imputación de Iglesias por dos órdenes de pago firmadas por él días antes del último concurso de acreedores al que se presentó la exmutualista, y que beneficiaban a una de las empresas que participarían en el concurso.

Tras el archivo de las denuncias, Iglesias anunció un “contrataque” en el que pretende revelar información que, asegura, demostraría el involucramiento de altos funcionarios del gobierno en el proceso que llevó al cierre del prestador de salud.

“Con todos los chats que tengo, que los conozca el Uruguay, que tiene el presidente, el hermano del presidente, Álvaro Delgado, el presidente del BPS [Hugo] Odizzio, Fernando Blanco de [el Ministerio de] Economía. Todos los que participaron, y cariñosamente que se entere todo el mundo su participación, qué nivel fue, qué nivel de compromiso tiene y qué responsabilidades puede haber”, explicó en rueda de prensa, según recoge la emisora M24.

En cuanto al pedido de imputación pendiente, dijo que firmó las órdenes de pago “de buena fe”, y que lo firmado finalmente no se llevó a cabo, por lo que confía en que no tenga andamiento.

“Yo firmé de buena fe, pero los auditores que puso el juez de concurso le sugirieron al juez dar de baja lo firmado, y así fue. Por lo tanto, si bien se firmó, nadie cobró un peso por nada de lo firmado. Me parece muy raro, me gustaría que luego el juez me pudiera explicar cómo se penaliza algo que no se concretó. Tengo la firme expectativa de que esto también se archive y dar por terminada esta dolorosa situación”, dijo posteriormente Iglesias en declaraciones a La Diaria.

Para Iglesias, el cierre de Casa de Galicia se explica por una decisión política. “No hubo errores, no había razón. El gobierno fue subiendo la apuesta en todos los niveles”, aseguró el exjerarca, quien adelantó que, una vez que termine su defensa, pasará al ataque. “Nosotros vamos a hacer conocer todo. Hay cosas que deberían ser denunciadas en la Justicia. Cuando termine mi defensa definitiva, veremos a los abogados adecuados para atacar”, sostuvo.

“Tengo mucha gente vinculada alrededor de cada sector que ha participado de una u otra manera, desde la secretaria de [Álvaro] Delgado. A través de los chats puedo demostrar las diversas reuniones que se produjeron y los contenidos de los encuentros. Hay mucha gente y todo va en la misma dirección: demostrar la responsabilidad al más alto nivel del gobierno con los principales actores del oficialismo”, enfatizó.

A mano armada

Durante la rueda de prensa antes mencionada, Iglesias hizo referencia a un hecho de violencia que habría vivido en su propio domicilio.

“Despertarse a las 2:45 de la madrugada y sentir un ruido en su dormitorio, ver un hombre delgado, con la cara semicubierta, que le amartille una pistola 9 milímetros, que le apunte al pecho y que le diga que se quede quieto, y no me pida plata, y no me pida joyas. Y yo de guapo le digo que vamos a perder los dos porque me le voy a tirar arriba, y el tipo se raja porque ya había cumplido el objetivo que fue a buscar. Si no se llevó platas ni se llevó joyas, ¿qué se llevó? Dos celulares y dos armas”, relató.

Iglesias agregó que en los teléfonos que le sustrajeron estaban los chats que él considera como prueba de sus afirmaciones. Pese al robo de los aparatos, Iglesias asegura que recuperó todo el contenido de las conversaciones.