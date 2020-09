¿Qué contestó el Partido Nacional a Mujica tras sus dichos contra Laura Raffo?

Política

Las repercusiones de los dichos del expresidente José Mujica sobre Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo (IM) continúan.

El pasado sábado Mujica hizo referencia a uno de los emblemas de campaña de Raffo, el llamado "Montevideo olvidado". "Las pelotas el Montevideo olvidado. ¿Qué olvidado? Para mí es una llaga permanente. Es una interpelación a la conciencia pública", dijo Mujica en un acto.

Este lunes, Villar volvió a referirse al asunto en declaraciones consignadas por Radio Universal: "Yo no escuché insultos, escuché comentarios. Hay un intento de demostrar una campaña polarizada, agresiva. Yo que he recibido no sé si llamarle golpes o qué en la campaña, no creo que tengamos que encarar esto como un tema de rencores o de odios, creo que hay que poner por encima de todo que es una campaña, hay diferencias, discusiones, pero se ha mantenido el respeto".

La candidata de la coalición, que este domingo dio una conferencia de prensa en la que criticó los dichos de Mujica, se refirió dijo en una rueda de prensa consignada por Radio Universal, Raffo: "Dimos una respuesta muy clara, muy contundente. Decimos basta, basta de esa mala educación, de esa ordinariez, de dividir a la gente, de crear esa grieta en la sociedad con la cual la enorme mayoría de los uruguayos y los montevideanos no están de acuerdo".

Pero a toda esta catarata de declaraciones, respuestas y contrarespuestas se le suma una declaración del directorio del Partido Nacional. En una publicación por el presidente del directorio, Pablo Iturralde, se manifestó que la candidata Raffo "viene sufriendo diversos ataques", "rayanos con la vulgaridad y la chabacanería" y que estos no condicen con el respeto y la seriedad necesaria que merece una persona.

Además, expresan que estas declaraciones tampoco condicen con el compromiso que se asumió por parte de todos los partidos de promover un clima adecuado de discusión y una competencia de ideas sana y respetuosa.

"Aun así, hoy todos los ciudadanos asisten a un final de campaña donde claramente la candidata de la coalición llega como protagonista a la definición. Superando todo lo previsible, las declaraciones agraviantes del expresidente Mujica, han venido a coronar una falta de respeto a la ciudadanía y a nuestra candidata que no podemos tolerar", reza el comunicado.

"Hoy como ayer, desprecio y agravio, falta de nivel e intolerancia; característica de quienes no creen en la alternancia democrática y prefieren el terrorismo; verbal en este caso. La ofensa personal como argumento político es propio de cobardes sin argumentos", agregan.

Finalmente, el directorio nacionalista manifiesta su total apoyo y solidaridad del partido para con Laura Raffo por su "gallardo y valiente proceder", con el "nivel" que la caracterizó siempre y que "ilustra respeto y actitud ante la contienda pública".

