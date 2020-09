Nuevo cruce entre Villar y Raffo: Mujica y el debate en el centro de la discusión

Política

Montevideo Portal

Siguen las repercusiones de los dichos del expresidente José Mujica sobre Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo (IM). El pasado sábado Mujica hizo referencia a uno de los emblemas de campaña de Raffo, el llamado "Montevideo olvidado". "Las pelotas el Montevideo olvidado. ¿Qué olvidado? Para mí es una llaga permanente. Es una interpelación a la conciencia pública", dijo Mujica en un acto.

"Tenemos una deuda consciente y no se arregla si no estamos dispuestos a dar, a dar sin recibir", continuó Mujica en un acto de campaña del también candidato a la IM Álvaro Villar. "Los que nunca anduvieron por las cloacas no tienen idea lo que está pasando allá abajo", agregó.

Consultado sobre estos dichos, Villar señaló en declaraciones consignadas por Radio Universal: "Yo no escuché insultos, escuché comentarios. Hay un intento de demostrar una campaña polarizada, agresiva. Yo que he recibido no sé si llamarle golpes o qué en la campaña, no creo que tengamos que encarar esto como un tema de rencores o de odios, creo que hay que poner por encima de todo que es una campaña, hay diferencias, discusiones, pero se ha mantenido el respeto".

"En una campaña electoral siempre hay debate y discusión. Laura quería debate y estas son formas de debatir, son debates que se dan de otra manera, en los discursos. Si Mujica dice una cosa y ella no está de acuerdo que conteste", dijo Villar.

Raffo, que este domingo dio una conferencia de prensa en la que criticó los dichos de Mujica, se refirió este lunes nuevamente a los dichos de Mujica pero también a los de Villar. En una rueda de prensa consignada por Radio Universal, Raffo señaló: "Dimos una respuesta muy clara, muy contundente. Decimos basta, basta de esa mala educación, de esa ordinariez, de dividir a la gente, de crear esa grieta en la sociedad con la cual la enorme mayoría de los uruguayos y los montevideanos no están de acuerdo".

"Nosotros vamos hacia una visión que apuesta al diálogo, a la inclusión, a encontrar soluciones para todos, a ser muy transparentes y sobre todo a debatir ideas con muchísima altura", añadió Raffo.

La candidata dijo que "esperaba por parte de los tres candidatos del Frente Amplio" una expresión contraria a los dichos de Mujica, "pero no lo hicieron".

Consultada sobre el tipo de debate al que se refirió Villar, Raffo respondió: "Yo creo que está claro el tipo de debate que queríamos, que era con los candidatos, mirándonos a los ojos, debatiendo ideas, pero bueno, no soy quién para decir lo que piensa Villar o quiénes son sus referentes. Él es libre de tener los referentes que corresponda".

Montevideo Portal