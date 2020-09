Raffo a Mujica: “Estamos cansados de sus groserías y de la grieta que promueve”

Política

La candidata única de la coalición multicolor para la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, realizó en la noche de este domingo una declaración para responder las palabras del expresidente José Mujica.

Este sábado en el acto de cierre de campaña del MPP, sector que apoya a Álvaro Villar, Mujica criticó a Raffo: "Ay, el Montevideo olvidado. Las pelotas el Montevideo olvidado. ¿Qué olvidado? Para mí es una llaga permanente, es una interpelación a la conciencia pública (...) Hasta se ponen championes para ir (...) Los que nunca anduvieron por las cloacas no tienen idea lo que está pasando allá abajo".

La candidata llamó a una conferencia de prensa en su sede de Bulevar Artigas y respondió con dureza a estas "burlas" del exmandatario: "Estamos cansados, Mujica, de sus groserías y de la grieta que promueve. Yo estoy cansada y todos estamos cansados".

"No se lo permito. No le permito decirme groserías ni faltarme el respeto. No le permito estigmatizarme por su mujer, por usar tacos, championes, me visto como quiero, cuando quiero y donde quiero. No le permito decir 'Montevideo olvidado las pelotas', no se lo permito yo ni todas las personas que se nos acercan para pedirnos ayuda porque tienen una casa que se llueve, que no tiene calles ni veredas y viven al lado de un basural. No le permito sembrar la división y el odio", expresó.

Raffo fue más allá aún de la discusión y profundizó sus críticas al dirigente del MPP: "Mujica desprecia al que piensa diferente, entonces termina siendo el que más discrimina y el que menos integra. Mujica utiliza la pobreza en vez de buscar herramientas que saque personas de ese lugar. No cree en el trabajo duro como fuente de superación. Desprecia la buena administración y así fueron las deudas que dejó su gobierno. Desprecia a los profesionales, entonces cree y promueve que todo se ate con alambre".

Por último, y más centrado en la contienda electoral del domingo próximo, Raffo dijo que se trata de "dos visiones radicalmente distintas", e insistió con que Mujica "le permita" a "sus candidatos" contrastar en un debate esos dos modelos.

"El modelo de ser tolerante o de insultar al que piensa diferente. El modelo de actuar con educación o ser un maleducado. Dialogar o quemar todos los puentes. Centrarse en las personas o pensar solo en el poder", concluyó.