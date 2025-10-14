Policiales

“¿Por qué le hacen esto a mi papá?”: la contención al hijo de Laurta durante la detención

El hombre acusado de haber matado a su expareja y a su exsuegra en Córdoba, el uruguayo Pablo Laurta, fue detenido el pasado domingo en el hotel Berlín de la ciudad de Gualeguaychú. El encargado del hospedaje, Daniel Merlo, brindó detalles de cómo fue la aprehensión del femicida.

El funcionario aseguró que Laurta realizó la reserva por teléfono el sábado de tarde y que durante el check-in se presentó con un documento argentino. “Hizo el check-in con total normalidad. Durante toda la estadía, no vimos nada fuera de lo común en su accionar ni en la relación con el nene”, explicó en diálogo con Radio Mitre.

“No salieron a cenar: pidieron un delivery a una sandwichería local y bajó él solo a buscar el pedido. El domingo pidió una excepción con el horario de desayuno porque se habían quedado dormidos. Las chicas del hotel accedieron y le subieron la bandeja”, recordó.

Merlo comentó que Laurta había pedido extender el check-out para las 15 horas y la Policía le informó luego que tenía la reserva del remís para las 15:30 horas. Además, contó que quien lo reconoció fue una trabajadora del hotel, que había visto posteos en redes sociales sobre la Alerta Sofía emitida.

“Me mandó una captura y me dijo: ‘A esa gente la tenemos nosotros acá’. Vivo cerca y fui al hotel rápidamente. Cuando llegué, entré junto con dos policías de civil que nos mostraron la foto del buscado”, repasó.

El encargado dijo que el momento de la detención fue “todo muy rápido”. “Lo redujeron en el hall del hotel. Cuando lo sacaron para afuera y lo pusieron en el piso, se descompensó y empezó a convulsionar. Tuvimos que llamar a la emergencia, que lo retiró en una silla de ruedas acompañado por la Policía”, relató.

El hijo de Laurta presenció la detención y fue contenido por una de las empleadas del hotel hasta la llegada de mujeres policía. “El chico nos preguntó, angustiado: ‘¿Por qué le están haciendo eso a mi papá?’”, expresó.

El hombre, creador de la organización antifeminista Varones Unidos, está siendo investigado, además de por el homicidio de su expareja y su exsuegra, por el incendio ocurrido en una iglesia de Córdoba en el que perdieron la vida dos niñas de una comunidad religiosa de la localidad canaria de Barros Blancos.

Además, se presume que también mató a Martín Sebastián Palacio, el chofer que lo trasladó desde Concordia a Córdoba el pasado 7 de octubre, día en el que se reportó su desaparición. La Policía halló un cadáver desmembrado y sin cabeza a unos 35 kilómetros al sudoeste del centro de Concordia; la fiscal del caso dijo que había “altas probabilidades” de que perteneciera a Palacio.

