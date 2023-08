“No escuchaste mi dolor”: el mensaje pasivo-agresivo de Carmela Hontou a Lacalle

Locales

Hasta marzo de 2020, Carmela Hontou era una empresaria peletera destacada en su rubro, pero una absoluta desconocida para la enorme mayoría de los uruguayos. Eso cambió de la noche a la mañana, cuando el nuevo coronavirus apareció en Uruguay y ella, que había arribado recientemente de Italia, fue señalada como “importadora” de la peste. Posteriormente se comprobó que ese cargo era injusto, pero ya era tarde: Hontou sigue cargando el sambenito que se le colocara entonces.

Como reacción ante la mala experiencia por la que atravesó, la empresaria reaccionó posteriormente con una serie de acciones legales contra medios, comunicadores y hasta contra una banda musical.

En las últimas horas, Hontou escribió en redes sociales un mensaje dirigido al presidente Lacalle Pou.

Publicado en sus historias de Instagram, el texto hace referencia al reciente onomástico del mandatario, quien el viernes cumplió 50 años. Sin embargo, lejos de constituir una cordial salutación, el texto desgrana una serie de lamentaciones y reproches.

“Cuqui, antes que nada feliz cumple, soy educada y siempre te valore y respeté, y te consideraba una persona amiga, ¡por eso me vine especialmente a darte mi voto!”, comienza la misiva.

“Pero no puedo creer que he esperado un llamado tuyo como ser humano, más allá de que sos el presidente de mi país, que me usó como chivo expiatorio y nada hicieron por mí, cuando todo fue una grosera mentira y hoy pienso que hasta orquestada”, añade la empresaria.

“Te he mandado varios mensajes por intermedio de tu adorada madre, necesito solicitar una audiencia y poder hablar frente a frente. He pasado muy mal con esta injusta situación y vengo a Uruguay solo por mis hijos y nietos, Fran acaba de tener un varón de 1 mes”, informa a continuación mediante una frase que permite sobreentender que Lacalle Pou sabe —o debería saber— quién es “Fran”.

“Me duele que nunca hayas podido llamarme y haber escuchado mi dolor, encima de boca de tus ministros del Ministerio de Salud Pública diciendo ‘vector Carmela’, siguiendo con el espantoso estigma del que fui objeto públicamente”, critica luego, para luego soltarle un antuvión usando como arma un hecho que fue noticia el viernes: la recepción que Lacalle brindó en la residencia de Suárez a la modelo Fernanda Sosa, quien participará en el Bailando 2023.

“Pero para sorpresa hoy recibís a una modelo, con el único mérito de estar en el Bailando con Tinelli”, le espeta.

Un gran honor visitar al presidente de mi país ???? @LuisLacallePou en este día tan mágico ??

Happy bday Mr. President ?? pic.twitter.com/oMyqa5sPD3 — FER SOSA (@Fersosaok) August 11, 2023

“Me duele que jamás se hubieran preocupado de esta ciudadana que tristemente señalaron con el dedo acusador. Tú y tu familia conocen muy bien mi trayectoria, laburante, creativa, empresaria en Punta del Este, que apostó todo lo que tenía a potenciar una pequeña empresa que tuve que cerrar, y que apuntaba a la excelencia de un producto exigido en el mundo entero para un cliente que necesita el balneario para crecer a nivel turístico, como son las grandes plazas en el mundo, donde están acostumbrados a un producto de calidad internacional”, relata.

“Jamás pensaron el daño moral, psíquico y profesional que resultó de esta estigmatización general basado en burdas mentiras. Me enfermé, estuve internada varias veces, casi muero, pero además de que tuve que cerrar las operaciones en Uruguay, estuve amenazada, y también la encargada del local”, lamenta.

“He intentado poder hablar con Pancho Bustillo, que tampoco me recibió, y me conoce desde hace una década”, agrega en referencia al ministro de Relaciones Exteriores.

“Mi estado de salud es complejo, y hay días que el dolor físico solo con morfina lo tratan los especialistas, pero el dolor del alma, del corazón sigue tan profundo que cuando estoy acá no salgo de mi casa por los miedos, porque hay mucha gente que sigue pensando que fui yo la que traje el virus al país. Cuando tú y yo sabemos que no es cierto, y sería justo que lo dijeran oficialmente y se disculparan de haber dicho ese espantoso término: ‘vector Carmela’”, insiste.

“Por si no lo sabías, tuve que cerrar los 3 locales, cosa que hicieron colaboradores y mis abogados, porque yo estaba internada tratando de curarme no solo del coronavirus sino de mi parte psíquica y emocional”, detalla Hontou en el relato de su personal viacrucis, para cerrar su misiva con una postrera recriminación que suena casi como un verso de tango: “Espero que puedas reflexionar sobre lo que me ha ocurrido, y pedirte que si tenés tiempo para recibir a una modelo, lo tengas para esta ciudadana”.