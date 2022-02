Nelson Fernández dijo que Carmela Hontou le reclama “una cifra como de 100 mil dólares”

Judiciales

“Creo que hay una confusión”, dijo el periodista tras haber sido citado a una audiencia de conciliación. “A ella no la conozco", comentó.

Tal como informáramos, no hubo acuerdo en la audiencia de conciliación, entre el periodista Nelson Fernández y la diseñadora Carmela Hontou, que lo denunció ante la Justicia.

Según comentó a la salida del juzgado de conciliación, ubicado en la calle 25 de Mayo, el periodista, se mostró sorprendido por esta citación: “La señora Carmela no se presentó. Vinieron sus abogados. Creo que es parte de una confusión, me llegó (la citación), consultamos a legales del diario para un asesoramiento y venir con un abogado a la conciliación”, comenzó relatando Fernández.

Más adelante el periodista dijo: “En un momento el juez preguntó si había margen para alguna conciliación, él dijo (por el abogado de Carmela) que tenía mandato para que no, o sea para hacer el reclamo económico y que no quería ninguna instancia de conciliación. El juez dejó constancia de eso y se acabó. El mandato que les había dado era para reclamar esa cifra; dijeron que era una cifra como de 100 mil dólares, pero que podía ser menos, y no dijeron ninguna otra instancia de aclaración”.

Para finalizar a modo de intentar comprender qué motivó la denuncia, Nelson Fernández recalcó: “Yo lo digo francamente, creo que hay una confusión, supongo que le debe haber querido hacer juicio a algunas personas que la afectaron. En el diario escribimos notas, que salen en todos los medios. Me parece que hay una confusión, a ella (por Carmela) no la conozco, nunca hablamos, nunca me llamaron, estaba de viaje y cuando llegue tenía una citación con algunos errores. Dije: vamos a venir, y la verdad esperaba que estuviera ella para que dijera qué era”.

“Hay una cuestión que es lo judicial, que es el reclamo, y lo otro es la molestia. Uno como periodista escribe para informar, no para afectar a nadie. Si alguien se siente afectado interesa. Obviamente es una persona que estuvo en el centro de una polémica. Me hubiera interesado saber por qué se había molestado con el trabajo nuestro, no lo pudimos saber. Lo único que sabemos, que pedía ese dinero”, concluyó Fernández.

Por su lado el abogado Andrés Ojeda, representante legal del periodista, comentó: “se realizó la audiencia conforme marca la ley, fue breve, el juez preguntó si había posibilidad de acercamiento. No se llegó a un acuerdo y se labró el acta”, retirándose del juzgado de la calle 25 de Mayo, sin dar más precisiones.

Por último, los doctores Rafael Silva y Nicolás Pereyra, defensores de Carmela comentaron: “En esta demanda civil queremos que se resarza el daño que sufrió nuestra clienta. En el ejercicio en informar, habría un hecho ilícito, cometido por el señor Fernández, y un nexo causal entre ese hecho ilícito y el daño que sufrió la señora. Creemos que hay un abuso en el derecho a informar. Todos podemos ejercer nuestro derecho, pero cuando ese derecho daña a otra persona, que es lo que venimos a traer al juzgado, porque la información era falsa y fue repentino del señor Fernández haberlo informado de esa manera”, relató el abogado Pereyra al finalizar la audiencia.

En ese sentido el Dr. Silva puntualizó: “Hasta el día de la fecha el primer contacto que tuvimos con Fernández fue en la audiencia, no ha habido ningún comunicado donde se pida disculpas o se retracte de lo dicho en medios por este periodista. Ellos descartaron de plano la posibilidad de tener una conversación con un planteo económico. Pero también en este tipo de audiencias puede no haber acuerdo, y a veces después de las audiencias, se logra allanar el camino que generaba la distancia. A partir del día de hoy quedamos legalmente habilitados para iniciar el juicio, con el acta de inútil tentativa de conciliación, estando dentro de los cuatro años normales de la responsabilidad civil como marca la ley”, finalizó el Dr. Silva.

En la otra orilla, también hubo envío de citaciones como primer paso judicial, con las audiencias de mediación, y fueron enviadas a Telefe, Canal 9, Diario La Nación y La Nación+, el canal de cable 24 horas que pertenece al grupo Nación, por parte del doctor Christian Barra, representante legal de diseñadora en Argentina, donde manifiesta que: “Carmela fue mencionada en sucesivas publicaciones en la que se difundió información falsa sobre su persona por parte de distintos medios Argentinos, lo que ha ocasionado diversos perjuicios tanto en lo psicológico y moral como en lo económico”, contiene en su cuerpo principal la misiva judicial.

Por Gustavo Descalzi