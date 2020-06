Abogado de la exempleada de Carmela: "Los que la difamaron tendrán que disculparse"

Locales

El doctor Aníbal Martínez Chaer, abogado de la exempleada de la diseñadora Carmela Hontou, habló sobre la situación de su defendida con Jimmy Castilhos y Jimena Siri, en LaX.uy.

Explicó que la mujer (A.M) se desempeñó como empleada de Carmela y hoy tiene un lazo familiar. Ahora jubilada, trabajó hasta hace cuatro años, período en el que cuidó y crio a los hijos de Carmela, y se vio muy afectada por esta situación.

"A partir de ahí surgen una cantidad de comentarios con mala intención con respecto a la señora A.M. que se difunden a través de ocho o diez medios que tenemos identificados aquí y en la República Argentina, donde se la difama, se la injuria, diciendo que Carmela la obligó a la situación de subordinación laboral, lo cual es totalmente falso. Diciendo (además) que se le obligó a trasladarse en transporte colectivo contaminando a otras personas, a hacerle mandados, tareas y nada de eso es verdad", dijo.

Aclaró que la última vez que estuvo en la casa de Carmela fue su hija a buscarla en vehículo particular. "Su hija también fue a saludarla (a Carmela) y ninguna de ellas tuvo el virus, ninguno de su familia (por la señora A.M) se enfermó. Hicieron cuarentena autoimpuesta, nunca estuvo enferma, ni ella, ni los hijos, ni los hijos de ellos (por los nietos de A.M.)", dijo.



También contó que hubo algunos incidentes de señalamiento injustificado: "El padre de sus hijos fue a un supermercado del barrio, (le dijeron) no, ustedes están todos contaminados, no pueden entrar aquí; sufrieron mucho con esta situación".

Castilhos preguntó si esta situación constituía un delito, y el doctor respondió: "Estamos evaluando la acción de difamación e injurias, la 16.099, que la ley de prensa prevé, que los medios que publican, ustedes lo saben, existe un derecho de réplica, derecho a que le pidan las disculpas del caso, o que la indemnicen cuando se la difama o se la injurie a través de un medio. Como en este caso quedó demostrado que ella (por la señora A.M.), nunca estuvo enferma, contaminada, nunca se le hizo un control por el Ministerio de Salud Pública, nunca fue una autoridad de la salud a controlarla; ella se encerró en su casa, así también su hija, y hasta el otro día (por el 31 de mayo) no había salido de su casa".

Sobre el final se le preguntó sobre un artículo escrito por el periodista Nelson Fernández (Diario La Nación, y el canal La Nación+, de Argentina), a lo que replicó: "Lo mínimo que deberían hacer los que la difamaron es disculparse, es lo mínimo, antes que les caiga una citación".

