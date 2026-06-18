“Leve suba”: Negro adelantó que homicidios y baleados aumentaron el último trimestre

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El ministro del Interior, Carlos Negro, adelantó este miércoles que el primer semestre de 2026 cerrará con una “leve suba” de los homicidios y de los heridos por arma de fuego respecto al mismo período del año anterior, aunque sostuvo que la tendencia general de los delitos continúa siendo descendente.

Las declaraciones fueron realizadas tras su comparecencia ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, instancia que, según explicó, había sido solicitada por el propio Ministerio del Interior luego de la interpelación realizada en el Senado.

“Hasta ahora tuvimos un trimestre cerrado que arrojó una baja en prácticamente la totalidad de los delitos. El segundo trimestre del año no tiene datos tan favorables como los del primero, lo que va a ocasionar un cambio en el semestre de lo que se venía dando en el trimestre”, señaló el jerarca.

En ese sentido, indicó que, a pocos días del cierre del período, ya es posible realizar una evaluación preliminar. “Podemos evaluar a esta altura que, en materia de homicidios y heridos de arma de fuego, va a haber una leve suba con respecto al año anterior. Y también podemos decir que, en el total de los delitos, la tendencia va a seguir siendo a la baja”, afirmó.

Negro también fue consultado sobre los recientes cambios en la Jefatura de Policía de Montevideo y en la Guardia Republicana, y rechazó que esas decisiones impliquen un reconocimiento de resultados insuficientes por parte de la cartera.

“Es una interpretación de la oposición que no se corresponde con lo que dijimos en la comisión”, respondió. Según explicó, el Plan Nacional de Seguridad Pública prevé una evaluación y monitoreo permanente de las medidas adoptadas, por lo que los ajustes forman parte de una revisión continua de la estrategia.

“Estamos monitoreando muy de cerca la realidad criminal del país. De acuerdo a esa evaluación se van ajustando detalles, operativos e incluso algunos cambios. Entendíamos que teníamos que hacer algún cambio”, sostuvo.

El ministro agregó que las modificaciones dentro de la estructura policial continuarán en función de las necesidades de gestión de las nuevas autoridades designadas. “Los nuevos jerarcas que asumen quieren conformar sus equipos con gente que entienden que tiene que participar de esos grupos. Por lo tanto, cambios van a seguir habiendo”, expresó.

Tras la comparecencia, legisladores de la oposición cuestionaron tanto las cifras adelantadas por el ministro como la estrategia de seguridad del gobierno.

El diputado colorado Gabriel Gurméndez afirmó que Negro confirmó en el Parlamento que el semestre cerrará con un aumento de los homicidios y de los heridos por arma de fuego. “Nos confirmó lo que todos sentíamos y sabíamos: las cifras cerrarán con aumento de los homicidios y heridos por armas de fuego. Lamentablemente”, escribió en la red social X.

El legislador sostuvo además que “el ministro no puede ocultar más la realidad” y consideró que “la política de seguridad está fracasando”.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala aseguró en conferencia de prensa que la comparecencia dejó en evidencia que el país enfrenta “un problema serio” porque, a su juicio, “no tiene políticas de seguridad, no hay plan de seguridad, y no hay liderazgo en cuanto a la conducción de la Policía en el combate al delito”.

Abdala vinculó además los recientes cambios en la cúpula policial con una supuesta admisión de dificultades por parte del Poder Ejecutivo. “Estas designaciones responden a que el gobierno está reconociendo que está fracasando, que los resultados no se están dando”, afirmó.

Abdala también cuestionó la actitud del ministro frente a los cuestionamientos de la oposición. "El ministro está en una situación emocional que obedece a la presión y tensión a la que está sometido en función de la realidad que tiene que enfrentar, y que lo está desbordando", afirmó.

En esa línea, sostuvo que Negro “ha encontrado este atajo peligroso de descalificar a quienes legítimamente” critican su gestión. “La criticamos para eso, porque para eso estamos", dijo en referencia a los recientes cruces entre el jerarca y dirigentes de la oposición, como en el que afirmó que está habiendo “un debilitamiento del Estado de Derecho”.