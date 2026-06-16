Negro anunció decreto que limita venta de balas y dijo que le “asombran” ciertas críticas

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció este martes que en los próximos días firmará un decreto para regular y limitar la venta de municiones para armas de fuego, con el objetivo de reducir la disponibilidad de balas que terminan abasteciendo a las armas ilegales utilizadas por delincuentes.

En diálogo con el programa Arriba gente (Canal 10), el jerarca sostuvo que “las municiones están descontroladas” porque “no tienen ningún tipo de regulación” y que “regular esto es clave” para reducir los tiroteos y balaceras que se registran en distintas zonas de Montevideo y el área metropolitana.

El decreto apuntaría a regular “la tenencia y la comercialización de municiones”. El ministro puso como ejemplo la diferencia que existe entre la cantidad de balas que puede adquirir un cazador y las que puede comprar una persona para el arma legal que tiene en su casa con fines de defensa personal. En ese segundo caso, explicó, es posible limitar la compra.

La lógica detrás de la medida, según Negro, es que actuar sobre las municiones legales implica quitarles insumos a los delincuentes “porque las ilegales en su mayoría son las que le roban a los legales”.

En la misma línea, el ministro propuso a la bancada de legisladores del Frente Amplio impulsar cambios normativos para que el Ministerio del Interior pueda tener “acceso inmediato” al registro nacional de armas que administra el Ministerio de Defensa.

Consultado sobre las críticas de la oposición, en particular las del senador blanco Javier García, quien afirmó que “la silla del ministro del Interior está vacía” y que existe “un Estado fallido” en materia de seguridad ciudadana, Negro dijo: “Son expresiones que preocupan porque es un debilitamiento del Estado de derecho. Cuando en pos de la política electoral, por buscar un voto, se dicen cosas que no tienen ningún tipo de fundamento”.

“Lo de Estado fallido es muy peligroso, porque las organizaciones criminales esperan que los políticos estén en conflicto”, agregó. También cuestionó la actitud de la oposición de hacer “caudal político” sobre estos temas y afirmó que “los delitos vienen a la baja”.

Ante la consulta sobre si en algún momento ha pensado en renunciar, Negro lo descartó de plano y recurrió a una frase que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, había dicho tiempo atrás sobre su propio cargo. “Soy un privilegiado. Estoy donde siempre quise estar. Ni se me cruza por la cabeza”.