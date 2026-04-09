Política

Negro dijo que baja de homicidios es una “tendencia” que se “consolida” con el tiempo

Montevideo Portal

En el marco de la interpelación que se celebra este jueves al ministro del Interior, Carlos Negro, la bancada de senadores del Frente Amplio realizó una conferencia de prensa en la que se aseguró que se revelaron datos relevantes a la ciudadanía.

Este 9 de octubre, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry interpeló al jerarca por el Plan Nacional de Seguridad que el Ministerio del Interior presentó a finales de marzo.

Allí, cuestionó a la cartera, debido a que —según explicó— Uruguay pasó de estar en una posición relativamente favorable a ubicarse por detrás de países como Chile, Argentina y Paraguay en indicadores de seguridad.

En la conferencia de prensa, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse aseguró: “Esto [la interpelación] es un muy buen aporte a la democracia, al conocimiento de la ciudadanía de varios detalles, incluso de algunas novedades que el ministro y su equipo han compartido”.

Por su parte, el senador Óscar Andrade analizó que la exposición de Negro fue “muy contundente”, ya que reconoció que hay un “enorme problema” relacionado con la violencia, tema que es “indiscutible” por lo que necesita de respuestas de las autoridades.

Mientras tanto, Negro afirmó: “Estamos muy complacidos por esta nueva convocatoria al Parlamento, siempre es un gusto venir. Vinimos con la expectativa, colmada, de compartir ideas e intercambiar puntos de vista”.

Según detalló, los objetivos fueron cumplidos, pese a que los “puntos de vista no siempre coincide”, aunque admitió que es normal cuando se debate sobre la seguridad pública.

“Comparamos el año de gestión del ministerio, allí vimos que la caída de los homicidios, que es el principal objeto de este ministerio, cayó por primera vez en un guarismo que consolida una tendencia clara”, dijo el jerarca, en relación a los datos presentados por la cartera. Además, destacó que los femicidios, hurtos y rapiñas bajaron en el último año.

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